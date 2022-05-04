Про це виданню повідомили 2 анонімні джерела з Єврокомісії, які бачили цей документ. Наразі пропозиції нового пакету санкцій передали на розгляд відповідним послам.

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На цьому етапі списки запропонованих санкційних осіб можна редагувати. Тож стовідсоткової гарантії, що глава РПЦ точно підпаде під санкції, поки немає.

До речі, цього тижня Папа Франциск розкритикував патріарха Кирила за те, що він підтримав заявлені Росією причини вторгнення в Україну й попередив його, щоб він не ставав "прислужником Путіна".

Вочевидь, папа Франциск не надто розуміє, що відбувається у РПЦ, оскільки російська церква вже давно є одним з методів російської пропаганди.



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Реакція Росії

Представник Російської православної церкви Володимир Легойда заявив, що санкції проти Кирила "не відповідають здоровому глузду". Він також заявив, що все, що робить РПЦ – це начебто молиться за долю тих, кого торкнувся "український конфлікт".

Лише ті, хто абсолютно не знайомий з історією нашої Церкви, можуть намагатися залякати її духовенство та віруючих складанням якихось списків,

– додав Легойда.

Нагадаємо, що днями Уповноважена з питань людини ВРУ Людмила Денісова показала листівку від РПЦ, в якій окупант отримує благословення на знищення українців. Там буквально в задачах написано "стерти українську націю з обличчя землі". Подібні "благословення" видавали у Брянській єпархії РПЦ.

І попри звірства російських солдат в Україні та вторгнення Росії в чужу країну, патріарх Кирил зухвало стверджує, що Росія є "дуже миролюбною країною".

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Російська православна церква грає одну з основних ролей у депортації та розселенні українців на території Росії. Загалом до Росії депортували вже близько 600 тисяч людей.

Виявилось, що з першого ж дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, МНС країни-агресорки надсилає звіти на поштову скриньку Синодального відділу з благодійності РПЦ.

РПЦ розселяє людей у монастирях та притулках. З депортованими проводять так звані "духовні бесіди".

Проживання українців "при РПЦ" попи хочуть відстежувати через камери спостереження.

Загалом МНС Росії постійно звітує РПЦ про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях та коли до Росії доставлять чергову групу депортованих українців.

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