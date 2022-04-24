Журналісти провели спеціальне розслідування цього факту. Адже є відомості, що п'ята частина депортованих – діти.

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РПЦ отримує спеціальні звіти від МНС Росії

Перед розселенням українців на території Росії їх пропускають через фільтраційні табори та забирають документи. Це порушує Женевську конвенцію і показує ознаки геноциду.

У розслідуванні вдалось дізнатись, що з першого ж дня вторгнення МНС Росії надсилає звіти на e-mail Синодального відділу з благодійності РПЦ. Це стало відомо завдяки тому, що група Anonymus та проєкт DDoSecrets зламали ці електронні пошти. У звітах є інформація щодо тимчасово окупованих територій України та примусово вивезених звідти українців.



Карта з установами РПЦ, які допомагають росіянам / Фото Слідства. Інфо

РПЦ, використовуючи цю інформацію, розселяє людей у монастирях та притулках. Журналісти склали відповідну карту з відомостями про ці місця.

З українцями ведуть "духовні бесіди"

Проживання українців "при РПЦ" попи хочуть відстежувати через камери спостереження. З українцями проводять так звані "духовні бесіди".



Карта розміщення депортованих українців / Фото Слідства. Інфо

МНС російських окупантів щоденно повідомляє у РПЦ, що сталося на захоплених територіях. Розповідають, які зміни відбулися у маршрутах вивезення громадян України, скільки людей депортували, коли та куди їх доставлять до Росії.

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