Журналісти провели спеціальне розслідування цього факту. Адже є відомості, що п'ята частина депортованих – діти.
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РПЦ отримує спеціальні звіти від МНС Росії
Перед розселенням українців на території Росії їх пропускають через фільтраційні табори та забирають документи. Це порушує Женевську конвенцію і показує ознаки геноциду.
У розслідуванні вдалось дізнатись, що з першого ж дня вторгнення МНС Росії надсилає звіти на e-mail Синодального відділу з благодійності РПЦ. Це стало відомо завдяки тому, що група Anonymus та проєкт DDoSecrets зламали ці електронні пошти. У звітах є інформація щодо тимчасово окупованих територій України та примусово вивезених звідти українців.
Карта з установами РПЦ, які допомагають росіянам / Фото Слідства. Інфо
РПЦ, використовуючи цю інформацію, розселяє людей у монастирях та притулках. Журналісти склали відповідну карту з відомостями про ці місця.
З українцями ведуть "духовні бесіди"
Проживання українців "при РПЦ" попи хочуть відстежувати через камери спостереження. З українцями проводять так звані "духовні бесіди".
Карта розміщення депортованих українців / Фото Слідства. Інфо
МНС російських окупантів щоденно повідомляє у РПЦ, що сталося на захоплених територіях. Розповідають, які зміни відбулися у маршрутах вивезення громадян України, скільки людей депортували, коли та куди їх доставлять до Росії.
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