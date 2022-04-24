Росіяни у Маріуполі чинять шалені звірства проти мирного населення. Терор, розстріли, ґвалтування – ницість окупантів не має меж.

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Злочини Росії в Маріуполі

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, встановлюються нові поховання убитих окупантами українців. Вже зараз йдеться про десятки тисяч загиблих мирних маріупольців. Наші спецслужби фіксують переговори росіян про те, як вони приховують свої злочини.

Росія продовжує підтримувати діяльність і так званих фільтраційних таборів, зокрема поблизу Маріуполя. Хоча чесна назва для них насправді інша – це концентраційні табори. Такі, які будували й нацисти свого часу,

– повідомив Зеленський.

Українців, яким вдається вижити у цих таборах, ворог відправляє далі на окуповані території або в Росію. Стало відомо про факти депортації дітей у російську глибинку, зокрема, у Сибір та Владивосток.

Ворог сподівається, що діти забудуть, де їх дім. Але вони – українці, і Україна зробить усе, щоб повернути їх додому.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до народу України