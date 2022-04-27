Російські окупанти коять злочини проти мирного населення та завдають удари по житлових кварталах. Завдання ворога – знищити українців.

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Листівка РПЦ

Уповноважена з питань людини ВРУ Людмила Денісова показала листівку від РПЦ, в якій окупант отримує благословення на знищення українців.

Твоє завдання – стерти українську націю з лиця землі,

– йдеться у листівці.

Повідомляється, що подібні "благословення" видавали у Брянській єпархії РПЦ.



"Благословення" від РПЦ російських солдатів / Фото телеграм Людмили Денісової

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