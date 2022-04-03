Раніше він благословив російських солдатів на війну з Україною, а тепер – ще більше пробив дно. У його новій заяві, яку розмістили на сайті РПЦ, є чимало кричущих висловлювань.

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Що глава РПЦ каже про війну проти України

Кирило вважає, що у мирний час люди йдуть в армію за "якимись привілеями чи матеріальними міркуваннями". А от події в Україні він неприховано називає війною. "У воєнний час служба у збройних силах — це справжній подвиг, а саме такий час ми зараз переживаємо", – каже глава РПЦ.

Зверніть увагу! Судячи з вищесказаного, "справжнім подвигом" російський патріарх вважає вбивства українців й інші звірства армії держави-агресорки.

"Служба вимагає готовності від кожного, хто склав присягу, захищати батьківщину, не шкодуючи життя свого", – продовжив Кирило. Тільки от, звісно, не згадав, що у випадку з Україною мовиться про вторгнення на територію суверенної держави й ганебну загибель російських воєнних злочинців.

Заяви Кирила шокують цинізмом

Далі – ще більш абсурдно. Кирило зухвало стверджує, що Росія є "дуже миролюбною країною", а її народ – "миролюбний і багато страждав від війн". Мабуть, це тому що в державі-агресорці так і не зрозуміли простої істини: аби не страждати від війн, слід припинити постійно їх розв'язувати.

Крім цього, глава РПЦ вихвалявся, що Росія "зламала хребет фашизму", й бідкався, що "народи святої Русі страждають через зовнішні сили". Оскільки режим Путіна використовує церкву для своєї пропаганди, патріарх Кирил, як не дивно, "не помічає" злочинів, які окупанти коять в Україні.

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