Ранее он благословил русских солдат на войну с Украиной, а теперь еще больше пробил дно. В его новом заявлении, размещенном на сайте РПЦ, есть немало вопиющих высказываний.
Читайте также Жестоко, но мы и живем в жестких условиях – митрополит о запрете Московского патриархата
Что глава РПЦ говорит о войне против Украины
Кирилл считает, что в мирное время люди идут в армию по "каким-то привилегиям или материальным соображениям". А вот события в Украине он нескрываемо называет войной. "В военное время служба в вооруженных силах – это настоящий подвиг, а именно такое время мы сейчас переживаем", – говорит глава РПЦ.
"Служба требует готовности от каждого, кто принял присягу, защищать родину, не жалея жизни своей", – продолжил Кирилл. Только вот, конечно, не упомянул, что в случае с Украиной говорится о вторжении на территорию суверенного государства и позорной гибели российских военных преступников.
Заявления Кирилла шокируют цинизмом
Дальше – еще абсурднее. Кирилл вызывающе утверждает, что Россия является "очень миролюбивой страной", а ее народ – "миролюбивый и много страдавший от войн". Пожалуй, это потому, что в государстве-агрессоре так и не поняли простой истины: чтобы не страдать от войн, следует прекратить постоянно их развязывать.
Кроме этого, глава РПЦ хвастался, что Россия "сломала хребет фашизма", и жаловался, что "народы святой Руси страдают из-за внешних сил". Поскольку режим Путина использует церковь для своей пропаганды, патриарх Кирилл, как ни странно, не замечает преступлений, которые оккупанты творят в Украине.
Больше об абсурдных заявлениях российского патриарха Кирилла: смотрите видео