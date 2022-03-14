Кирилл подарил икону командующему Росгвардии Виктору Золотову. Тот пообещал патриарху как можно быстрее сломить сопротивление Украины.

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Патриарх Кирилл благословил рашистов на войну против украинцев

"Поскольку вы возглавляете Росгвардию, я хотел бы, чтобы этот образ был в рядах Росгвардии России", – сказал Кирилл Золотову.

Командующий Росгвардии в ответ заверил патриарха, что "войска Национальной гвардии вместе с вооруженными силами России выполнят все поставленные задачи во время военной контроперации".

Да, не все идет так быстро, как хотелось бы. Но это лишь потому, что "нацисты" прячутся за спинами мирных граждан, стариков, женщин и детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах и жилых домах,

– сыпал обещаниями Золотов.

В завершение он заявил, что "победа будет за Россией", и добавил, что в этом якобы будет помогать икона.

Свое благословение на войну против украинского народа, уничтожение городов и семь, убийства мирных людей Кирилл дал после литургии на праздник Торжества Православия в Москве.

Россияне крушат храмы, их осуждает даже УПЦ МП

От обстрелов российских войск страдают и храмы УПЦ МП. Уже разрушены более 10 церквей, которые подчинены Москве. Также известно об одном погибшем от обстрелов россиян священнике Московского патриархата.

В ночь на 13 марта российская авиация бомбила Святогорскую лавру, есть раненые. Российские войска начали оборудовать огневые позиции в захваченных храмах.

Уже даже в УПЦ МП начали осуждать действия россиян.

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