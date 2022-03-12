Повреждены три храма

Россия непрерывно бомбит Харьков, разрушив уже более 400 гражданских домов. Теперь орда добралась до храмов.

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В результате обстрелов в Харькове повреждены:

храм святых Жен Мироносиц;

Успенский собор;

храм царицы Тамары в Пятихатках.



​Последствия обстрелов / Фото из фейсбука Харьковская епархия Украинской православной церкви



Последствия обстрелов / Фото из фейсбука Харьковская епархия Украинской православной церкви

Сообщается, что 12 марта храмы посещал митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий. Епархия также сообщает, что принимает в укрытиях оставшихся без жилья людей.