Повреждены три храма
Россия непрерывно бомбит Харьков, разрушив уже более 400 гражданских домов. Теперь орда добралась до храмов.
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В результате обстрелов в Харькове повреждены:
- храм святых Жен Мироносиц;
- Успенский собор;
- храм царицы Тамары в Пятихатках.
Последствия обстрелов / Фото из фейсбука Харьковская епархия Украинской православной церкви
Последствия обстрелов / Фото из фейсбука Харьковская епархия Украинской православной церкви
Сообщается, что 12 марта храмы посещал митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий. Епархия также сообщает, что принимает в укрытиях оставшихся без жилья людей.
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