Пошкоджено три храми
Росія безперервно бомбардує Харків, зруйнувавши вже понад 400 цивільних будинків. Тепер орда добралася до храмів.
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Унаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені:
- храм святих Жон Мироносиць;
- Успенський собор;
- храм цариці Тамари у П'ятихатках.
Наслідки обстрілів / Фото з фейсбуку Харківська єпархія Української православної церкви
Наслідки обстрілів / Фото з фейсбуку Харківська єпархія Української православної церкви
Повідомляється, що 12-го березня храми відвідував митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій. Єпархія також повідомляє, що приймає в укриттях людей, які залишилися без житла.
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