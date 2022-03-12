Пошкоджено три храми

Росія безперервно бомбардує Харків, зруйнувавши вже понад 400 цивільних будинків. Тепер орда добралася до храмів.

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Унаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені:

храм святих Жон Мироносиць;

Успенський собор;

храм цариці Тамари у П'ятихатках.



​Наслідки обстрілів / Фото з фейсбуку Харківська єпархія Української православної церкви



Наслідки обстрілів / Фото з фейсбуку Харківська єпархія Української православної церкви

Повідомляється, що 12-го березня храми відвідував митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій. Єпархія також повідомляє, що приймає в укриттях людей, які залишилися без житла.

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