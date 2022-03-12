Тіло загиблої під завалами

На вулиці Холодногірська у 5-поверховий житловий будинок влучила ракета. Через це там 12-го березня тривають аварійно-рятувальні роботи.

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На відео рятувальників видно, що від попадання ракети частина будинку просто зруйнована – немає стін. Також від удару розбиті балкони сусідніх квартир.

За попередніми даними рятувальників, під завалами на 4-у поверсі перебуває тіло загиблої 73-річної жінки.

Всього до ліквідації ракетного удару залучені 25 рятувальників, три одиниці техніки та комунальна техніка.

Дивіться відео наслідків ракетного удару в Харкові

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