Про це повідомив 12 березня голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він розповів, що бої практично не припиняються.

Важливо Росіяни захопили східні околиці Маріуполя, – Генштаб ЗСУ

Вздовж лінії розмежування фактично точаться постійні бої.Вчора було обстріляно та авіаудари дуже великі за населеними пунктами Яцьківка, Рубці, фактично ці села зруйновані,

– зазначив Кириленко.

Також він додав, що загарбники переважно наступають із півночі області. А саме з міста Ізюм, яке на кордоні з Харківською областю.

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