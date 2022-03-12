У генеральному штабі ЗСУ прозвітували про ситуацію на фронті станом на 17-ту добу героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.
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Росіяни захопили східні околиці Маріуполя
У Збройних Силах зазначили, що на Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.
Противник захопив східні околиці Маріуполя,
– повідомили в Генштабі.
Крім того, після невдалого штурму міста Рубіжне загарбники відступили до Капитолівки.
На Волноваському напрямку ворог намагається розвинути наступ на напрямку до Красної Поляни. Росіяни здійснили спробу просування в напрямку Ольгинки.
Підрозділи окупантів, які здійснювали наступ у Донецькому операційному районі, зустріли потужний опір Збройних Сил України та втратили наступальні спроможності.
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