Російські окупанти втратили будь-якій глузд та просто знищують мирне населення. Зараз ворог продовжує наступ на Маріуполь, якому завдав неймовірної шкоди та вбив понад тисячу цивільних людей.

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Перетворення Маріуполя на Алеппо

Позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що окупанти переносять досвід Сирії на Україну.

"Головна болюча точка – Маріуполь. Маріуполь зносять з лиця землі. Вони роблять з Маріуполя Алеппо. Це показове місто, на яке вони збираються вказувати і казати: "Ви ж не хочете, як в Маріуполі?" – сказав Арестович.

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