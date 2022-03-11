Ліквідувати пункт загарбників у селищі Макарів під Києвом допоміг Bayraktar. Погодьтеся, можна дивитися вічно, як наші оператори ювелірно керують безпілотником та влучають точнісінько у ворожу ціль.
До теми Bayraktar у дії: на Сумщині знищили колони ворожої техніки, вражаюче відео
Це вже не перша філігранна робота наших Повітряних сил.
ЗСУ знищили російський пункт управління на Київщині: дивіться відео
На думку президента Володимира Зеленською, Київ і далі залишається однією з головних цілей окупантів. Однак прорватися у столицю їм не вдається, адже ЗСУ та тероборонці дають гідну відсіч загарбникам на всіх підступах до міста. І хоча ймовірність ворожого наступу залишається, Київ готовий до бою.
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