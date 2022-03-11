Київ – це символ спротиву

Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк. Він звернув увагу, що російська пропаганда постійно вкидає фейки, мовляв, верхівка української влади буде евакуйована.

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Він також спростував фейк про евакуацію керівництва України до румунського Брашова. Подоляк заявив, що Київ – це символ спротиву, тому влада продовжить роботу в столиці.

У своєму дописі у твітері Подоляк написав, що Київ – в облозі. Та попри це місто готове до бою, адже захист столиці – продуманий.

Радник глави ОП вирішив заїхати на блок-пости, які заряджені та зосереджені на боротьбі з рашистами.

Дивіться відео Подоляка

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