Киев – это символ сопротивления

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. Он обратил внимание, что российская пропаганда постоянно вбрасывает фейки, мол, верхушка украинской власти будет эвакуирована.

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Он также опроверг фейк об эвакуации руководства Украины в румынский Брашов. Подоляк заявил, что Киев – это символ сопротивления, поэтому власти продолжат работу в столице.

В своем сообщении в твиттере Подоляк написал, что Киев в осаде. Но, несмотря на это, город готов к бою, ведь защита столицы – продуманная.

Советник главы ОП решил заехать на блок-посты, заряженные и сосредоточенные на борьбе с рашистами.

Смотрите видео Подоляка

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