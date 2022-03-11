Оккупанты разбили Ирпень, Бучу, Бородянку и еще несколько маленьких городков и поселков под Киевом. Люди несколько недель сидели в заложниках и ждали "зеленых коридоров".

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Мирных украинцев, пытавшихся покинуть этот ужас на машинах, захватчики расстреливали. В частности, 6 марта возле села Стоянка россияне расстреляли колонну гражданских машин, когда мирные жители эвакуировались из Ирпеня.

Смотрю на маму, а она уже истекает кровью,

– рассказывает пострадавшая.

Точное количество убитых и раненых при расстреле неизвестно. Люди до сих пор не могут забрать тела своих родных.

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