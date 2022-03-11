Бывший премьер Украины Алексей Гончарук рассказал, что ФСБшники начали искать кем заменить мэра и пришли к местному жителю Роману Макасю.

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Захватчикам почему-то казалось, что он будет к ним лояльным и согласится быть подставным главой, управляя от их имени оккупационной администрацией.

На Романа Макася стали давить

На мужчину начали давить. Вчера пропагандисты запустили "слухи", что он согласился на сотрудничество с оккупантами. Но утром 11 марта стало известно, что Роман застрелился.

Мужчина выбрал смерть, чтобы не работать на оккупантов. Героям слава и вечная память. У орков нет никаких шансов. Победим!,

– написал Алексей Гончарук.

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