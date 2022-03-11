Колишній прем'єр України Олексій Гончарук розповів, що ФСБшники почали шукати ким замінити мера і прийшли до місцевого жителя Романа Макася.

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Загарбникам чомусь здавалось, що він буде до них лояльним та погодиться бути підставним головою, керуючи від їхнього імені окупаційною адміністрацію.

На Романа Макася стали тиснути

На чоловіка почали тиснути. Вчора пропагандисти запустили "чутки", що він погодився на співпрацю з окупантами. Але зранку 11 березня стало відомо, що Роман застрелився.

Чоловік обрав смерть, щоб не працювати на окупантів. Героям слава і вічна пам’ять. У орків немає жодних шансів. Переможемо!,

– написав Олексій Гончарук.

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Повний текст публікації Олексія Гончарука:

"Городня. Продовження історії, що стане легендою.

Мер та громада не здалися окупантам. ФСБшники почали шукати ким замінити мера і прийшли до городнянця Романа Макася. Як їм здавалось, він мав би бути до них лояльним та погодитись від їх імені керувати окупаційною адміністрацію.

Почали на нього тиснути і вчора запустили "чутки" що він погодився співпрацювати. Зранку стало відомо, що Роман застрелився. Чоловік обрав смерть, щоб не працювати на окупантів.

Героям слава і вічна пам’ять. У орків немає жодних шансів. Переможемо!".