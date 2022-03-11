За даними Генштабу, на Сіверському напрямку ворога зупинили. А проте він може спробувати рухатися до Броварів.
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Зведення Генштабу: ситуація на Чернігівщині
Ось що повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України щодо ситуації на Сіверському напрямку:
- Противника зупинили – під час спроби прорвати оборону Чернігова.
- А проте не можна виключити його подальший рух у напрямку Броварів зі сходу.
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