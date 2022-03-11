По данным Генштаба, на Северском направлении неприятеля остановили. Однако он может попытаться двигаться к Броварам.
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Сводка Генштаба: ситуация на Черниговщине
Вот что сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины о ситуации на Северском направлении:
- Противника остановили – при попытке прорвать оборону Чернигова.
- Однако нельзя исключить его дальнейшее передвижения в направлении Броваров с востока.
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