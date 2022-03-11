Окупанти розтрощили Ірпінь, Бучу, Бородянку та ще кілька маленьких містечок та селищ під Києвом. Люди декілька тижнів сиділи в заручниках та чекали на "зелені коридори".

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Мирних українців, які намагались покинути цей жах на автівках, загарбники розстрілювали. Зокрема 6 березня біля села Стоянка росіяни розстріляли колону цивільних машин, коли мирні жителі евакуювалися з Ірпеня.

Дивлюся на маму, а вона вже спливає кров'ю,

– розповідає постраждала.

Точна кількість убитих та поранених під час цього розстрілу невідома. Люди досі не можуть забрати тіла своїх рідних.

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