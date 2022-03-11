Российские оккупанты потеряли какой-либо смысл и просто уничтожают мирное население. Сейчас враг продолжает наступление на Мариуполь, которому нанес непоправимый вред и убил тысяч гражданских людей.

К теме ВСУ уничтожили вражеский пункт управления наступлением на киевском направлении

Превращение Мариуполя в Алеппо

Внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович считает, что оккупанты переносят опыт Сирии на Украину.

Главная болезненная точка – Мариуполь. Мариуполь сносят с лица земли. Они делают из Мариуполя Алеппо. Это показательный город, на который они собираются указывать и говорить: "Вы же не хотите, как в Мариуполе?", – сказал Арестович.

К теме: Спасатели показали, как выносили детей из роддома в Мариуполе