Цинічне звернення глав російської церкви до армії

Глава російської церкви звернувся до військових у день захисника Вітчизни, який в Росії відзначають 23 лютого.

Важливо Росія почала війну проти України: ворожі війська на Донбасі

Патріарх Кирило цинічно наголосив, що Росія живе в мирний час, але навіть під час нього "виникають загрози". Саме так представник духовенства назвав атаку Москви проти нашої держави. Кирило присвятив цілу оду військам агресора. Мовляв, у них не має бути жодних сумнівів, що обрали "правильний" шлях.

Аби весь світ боявся російської армії, вона, за словами глави церкви, має бути у бойовій готовності.

Мовиться про високотехнологічні системи, використання яких вимагає знань, навичок, умінь. Я в першу чергу бажаю вам розвивати ці навички та вміння, осягати складність всього того, з чим стикається сьогодні сучасний солдат, для того, щоб завжди бути готовими дати відсіч ворогові,

– наголосив патріарх Кирило.

Особливо глава російської церкви побажав росіянам мирного неба. Мовляв, щоб військовим не довелося жертвувати життям. Хоча зразу після того патріарх наголосив, що це їхній обов'язок.

Зауважимо, такі заклики з уст голови церкви прозвучали на тлі агресії Росії проти України. Так, патріарх Кирило "благословив" фактично армію на війну проти сусідньої держави, замість того, щоб закликати до миру.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!