Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що відповідний наказ видало міністерство промисловості та торгівлі Росії.

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Ігнорування заборон

За словами Єрмака, документ, який ухвалили в країні-агресорці, направлений ігнорувати заборону правовласників на експорт до Росії товарів, які призначені для продажу на ринках інших країн.

Як пояснив глава Офісу Президента, до прикладу, якщо певну партію авто Tesla компанія відправила на продаж в Казахстан (чи в будь-яку іншу країну), то їхня реалізація в Росії заборонена. У такому випадку продаж цих автомобілів вважатиметься порушенням прав правовласника.

Відповідно до нового документа, ввіз товарів, які розраховані на продаж на іншому ринку, без згоди правовласника, тепер не буде визнаватися порушенням його прав у Росії. Кремль просто ігноруватиме заборони третіх країн,

– зазначив Єрмак.

Додаткові санкції

Глава Офісу Президента зауважив, що так у Кремлі хочуть обійти санкції. Водночас через інші держави наповнити російський ринок товарами компаній, які покинули його, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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"Ми будемо пропонувати нашим союзникам блокувати цей кейс за допомогою інструменту санкцій", – запевнив Єрмак.

Санкції проти Росії: останні новини

Великобританія 4 травня ввела чергові санкції проти країни-агресорки. Росії оголосили про 63 нових обмеження. Зокрема заборону на поїздки та заморожування активів російських пропагандистів.

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель 5 травня заявив, що країни ЄС майже дійшли згоди у питанні нового пакету санкцій проти Росії. Нагадаємо, що нові обмеження містять відключення "Сбербанку" та ще 2 банків від системи SWIFT, а також заборону на купівлю нафти у країни-агресорки.

Голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив 5 травня, що зараз вони активно шукають спосіб, як конфіскувати та передати Україні заморожені російські активи. Він також наголосив, що юридичний рівень цього питання є достатньо складним.

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