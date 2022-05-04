Британський уряд оголосив про 63 нових обмеження. Зокрема, заборону на поїздки та заморожування активів російських пропагандистів.

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Лондон ще більше тиснутиме на Кремль

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс пояснила, що країна припиняє експорт послуг, які є "критичними для російської економіки". Це стосуються сфери медіа. 10% російського імпорту в цих секторах припадає на послуги бухгалтерського обліку, управлінського консультування та PR.

Трасс відзначила, що введення бізнесу з режимом Путіна допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань Україні.

Таким чином заборона доступу Росії до британських послуг призведе до більшого тиску на Кремль. Це, своєю чергою, допоможе забезпечити невдачу Путіна в Україні.

Хто потрапив під санкції

Під новий удар санкцій потрапили пропагандисти та бізнесмени.

Наїля Аскер Заде,

Павло Гусєв – "Московський комсомолець",

Олександр Коц – військор,

Михайло Леонтьєв – ведучий "Першого",

Олександр Малькевич – телеканал "Санкт-Петербург",

Максим Орєшкін – рада директорів "Першого",

Сергій Михайлов – ТАСС,

Євген Піддубний – ВДТРК,

Дмитро Стешин – "Комсомольська правда".

Інші санкції Великої Британії проти російських ЗМІ

Крім того, у Великій Британії з березня діють санкції проти RT і Sputnik. Міністр технологій і цифрової економіки Кріс Філп наголосив, що ці ЗМІ занадто довго випускали небезпечну нісенітницю, "прикидану" серйозними новинами, щоб виправдати вторгнення Путіна в Україну.

З британського ефіру ці ЗМІ зняли, й заборонили комусь мати з ними бізнес. Тепер вирішили вимкнути їхні веб-сайти, акаунти в соціальних мережах та програми.

Також під санкції підпадають й інші компанії. Наприклад, інформаційне агентство InfoRos, сайт дезінформації SouthFront та онлайн-журнал Strategic Culture Foundation.

Зауважимо, що після російського вторгнення в Україну Великобританія запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб з країни-агресорки.

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