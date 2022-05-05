Мишель отметил, что это его убеждение. В то же время как юрист он понимает, что юридический уровень этого вопроса не простой.

Обратите внимание "Посылает экономику России за кораблем": в "Нафтогазе" объяснили, что будет означать нефтяное эмбарго

Лично я абсолютно убежден, что крайне важно не только заморозить активы, но и предотвратить их конфискацию, сделать их доступными для восстановления страны.

– заявил Мишель.

Глава Евросовета отметил, что у ЕС есть 27 правовых систем. Во многих странах будет необходимо соответствующее решение суда. Этот процесс Мишель охарактеризовал как тяжелый и длительный.

В то же время, юридической службе Совета уже поручили подготовить возможные идеи. Речь идет о поиске юридического решения, которое бы сделало возможной конфискацию российских активов, находящихся под санкциями стран мира.

Мишель отметил, что, по его мнению, это вопрос о справедливости. Необходимо, чтобы российские активы стали доступны украинским властям. Тогда деньги направят на восстановление страны.

Мишель о плане Маршалла для Украины

Глава Евросовета поприветствовал конференцию, которая состоится 5 мая по инициативе Польши и Швеции. По мнению Мишеля, это событие должно стать отправной точкой реализации плана Маршалла для Украины. По словам главы Евросовета, самое время послать мощный сигнал о поддержке Украины.

Мишель подчеркнул, что сейчас нужны: решения, деньги, сильная координация, а также политическая воля.

Как цели, которые необходимо достичь в ближайшее время, глава Евросовета выделил:

гуманитарную помощь;

ликвидность;

восстановление Украины.

По словам Мишеля, нужно мобилизовать деньги на восстановление Украины. Трастовый фонд должен значительно облегчить процесс. Так, украинские друзья из разных уголков мира смогут проявить свою солидарность.

Обратите внимание! Владимир Зеленский сообщил, что для поддержания экономики необходимо 7 миллиардов долларов ежемесячно. Ущерб от нападения России составляет около 600 миллиардов долларов. Президент подчеркнул, что необходима прямая поддержка. Зеленский подчеркнул: это – помощь ради стабильности и свободы. Он призвал бизнес открывать представительства, подразделения, производства, а также офисы на территории Украины.

Важно – Ночное обращение Зеленского за 4 мая: смотрите видео