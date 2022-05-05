Мишель отметил, что это его убеждение. В то же время как юрист он понимает, что юридический уровень этого вопроса не простой.
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Лично я абсолютно убежден, что крайне важно не только заморозить активы, но и предотвратить их конфискацию, сделать их доступными для восстановления страны.
– заявил Мишель.
Глава Евросовета отметил, что у ЕС есть 27 правовых систем. Во многих странах будет необходимо соответствующее решение суда. Этот процесс Мишель охарактеризовал как тяжелый и длительный.
В то же время, юридической службе Совета уже поручили подготовить возможные идеи. Речь идет о поиске юридического решения, которое бы сделало возможной конфискацию российских активов, находящихся под санкциями стран мира.
Мишель отметил, что, по его мнению, это вопрос о справедливости. Необходимо, чтобы российские активы стали доступны украинским властям. Тогда деньги направят на восстановление страны.
Мишель о плане Маршалла для Украины
Глава Евросовета поприветствовал конференцию, которая состоится 5 мая по инициативе Польши и Швеции. По мнению Мишеля, это событие должно стать отправной точкой реализации плана Маршалла для Украины. По словам главы Евросовета, самое время послать мощный сигнал о поддержке Украины.
Мишель подчеркнул, что сейчас нужны: решения, деньги, сильная координация, а также политическая воля.
Как цели, которые необходимо достичь в ближайшее время, глава Евросовета выделил:
- гуманитарную помощь;
- ликвидность;
- восстановление Украины.
По словам Мишеля, нужно мобилизовать деньги на восстановление Украины. Трастовый фонд должен значительно облегчить процесс. Так, украинские друзья из разных уголков мира смогут проявить свою солидарность.
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