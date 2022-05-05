Шарль Мишель – глава Евросовета – заявил, что именно эта конференция должна стать отправной точкой плана Маршалла для Украины. Над ним будут работать страны Европы.
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На мой взгляд, эта конференция должна быть отправной точкой для европейского плана Маршалла для Украины. Это именно то, что мы должны сделать,
– подчеркнул Мишель.
Он отметил, что необходимо послать мощный сигнал: европейские государства будут поддерживать Украину настолько, насколько это возможно.
Мишель заметил: ситуацию можно сравнить с событиями ХХ века. Тогда дальновидные люди решили делать инвестиции, чтобы европейский контент возобновился после Второй мировой войны.
В ХХІ веке идет война против Украины. Глава Евросовета подчеркнул, что это – человеческая трагедия. Поэтому лидеры сегодняшнего дня должны дать сигнал, что Украину поддержат не только словами, но и решениями.
Мишель подчеркнул, что сейчас нужны:
- решения;
- деньги;
- сильная координация;
- политическая воля.
Цели и приоритеты
Мишель отметил, что идею трастового фонда они с президентом Зеленским выразили еще несколько недель назад. Евросоюз должен быть конкретным в своих действиях. Следует определить приоритеты и мобилизовать средства. По словам Мишеля, это первый элемент.
Мишель отметил, что предложил Евросовету поддержать запуск конференции. Соответствующее решение означает, что идею поддерживают 27 глав государств и глав правительств. К конференции хотят привлечь международное сообщество. Это позволит донорам из разных уголков мира продемонстрировать: они – солидарны с Украиной.
Глава Евросовета рассказал, что для конференции есть 3 цели:
- гуманитарная помощь;
- ликвидность – Украину важно максимально поддержать на экономическом уровне;
- восстановление Украины.
По словам Мишеля, необходимо мобилизовать деньги. Для этого нужно, чтобы друзья Украины по всему миру приняли решение продемонстрировать свою солидарность. Кроме того, необходим сильный инструмент. Речь идет о трастовом фонде. Он должен максимально облегчить мобилизацию денег для Украины.
План Маршалла: главное
- Зеленский еще 8 марта сообщил, что для Украины будет новый план Маршалла. Это поможет отстроить города и села, разрушенные российскими захватчиками.
- План Маршалла – программа экономической помощи. Она была принята после Второй мировой войны для помощи европейским государствам. План Маршалла стал одним из первоначальных толчков на пути к европейской интеграции.
- Время реализации – с апреля 1948 по июнь 1952 года.
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