Угорщина відмовляється від повного ембарго на російську нафту

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. За його словами, інший варіант ембарго завдасть величезної шкоди Угорщині, оскільки повністю зруйнує енергетичну безпеку.

Читайте також: ЄС може надати компенсацію Угорщині за відмову від російської нафти, – Politico

Ми дали зрозуміти Європейській комісії, що ми можемо проголосувати за цю пропозицію, лише якщо Брюссель також запропонує розв'язання проблеми, яка виникне через ембарго,

– сказав Сійярто.

Глава МЗС заявив, що Угорщина очікувала пропозиції від Європейській комісії не лише для конверсії нафтопереробних заводів на 100 мільйонів доларів та для збільшення потужності нафтопроводу до Угорщини через Хорватію на 100 мільйонів доларів, а й для майбутнього угорської економіки. Для цього потрібна програма модернізації структури енергопостачання Угорщини на кілька мільярдів євро.

Він наголосив, що Єврокомісія не має прийнятних рішень, які б допомогли знизити збитки від ембарго для Угорщини. Тому уряд Угорщини займе позицію, що трубопровідна нафта має бути винятком із цього ембарго.

Ставлення Угорщини до шостого пакета санкцій проти Росії

Європейський Союз вже запровадив 5 пакетів санкцій проти Росії через війну проти України. Європейська комісія ще 4 травня підготувала проєкт 6 пакета санкцій проти Росії. Однак щоб він набув чинності, їх мають підтримати усі країни Європейського Союзу.

Найбільший опір нафтовому ембарго, який є в шостому пакеті санкцій, чинить Угорщина. Тамтешній президент і за сумісництвом друг Путіна сказав, що вони будуть "історичною помилкою". На його думку, ні Угорщина, ні ЄС не готові відмовитись від російських енергоносіїв.

В ЄС готові йти на поступки і дають час Угорщині на запровадження ембарго до кінця 2024 року (інші країни мають відмовитися від російської нафти до 2023 року), але Орбана не влаштовують й такі умови.

Щоб його вмовити, з візитом особисто прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Але, як бачимо, це не вдалося. Сусід України й далі поводить себе нікчемно і підіграє російським окупантам.

Дивіться більше – Угорщина назвала умову, за якої погодиться на ембарго: