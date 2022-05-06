З початку війни Росії проти України угорська влада намагається усіляко саботувати усі заходи стримання агресора. Орбан та його уряд намагаються знайти будь-які причини для того, щоб не виступати проти окупантів з активною позицією.

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Чергова скарга Орбана

Єврокомісія працює над ухваленням 6-го пакета санкцій, який має стати дуже болючим ударом для росіян. Зокрема, у ньому йдеться по поступову відмову від енергоносіїв агресора. Європа активно працює над побудовою нових газопроводів та ланцюжків постачання палива, щоб втілення цього рішення не вдарило по самій Європі.

Втім, на такий кардинальний крок та можливе погіршення своїх інтересів та зручностей готові не всі. Як і очікувалося, Угорщина не готова утискати свої інтереси задля того, щоб зупинити війну в Україні.

Угорський прем'єр Віктор Орбан звернувся до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та назвав ухвалення 6-го пакета санкцій "історичною помилкою". На його переконання, не лише Угорщина, а й загалом ЄС не готовий до відмови від російських газу, нафти та вугілля. Він бідкається, що не всі держави-члени мають умови для забезпечення втілення такого серйозного кроку.

Скорочення обсягів закупівлі російського викопного палива буде неможливим без потужних і швидких інвестицій у нашу енергетичну інфраструктуру та прискореного переходу до "зеленої" економіки,

– заявив Орбан.

Він переживає, що ЄС не допоможе Угорщині подолати наслідки, викликані відмовою від російських енергоносіїв. Раніше повідомлялося про те, що для Угорщини та Словаччини можуть дозволити відтермінувати ембарго російських енергоносіїв.

Санкції проти Росії: останні новини

Як повідомив Жозеп Боррель, майже всі країни ЄС дійшли згоди щодо 6 пакету санкцій проти Росії. Він підкреслив, що тиск на Росію треба посилювати.

Окрім нафтового ембарго, у 6 пакеті санкцій йдеться про відключення від SWIFT "Сбербанку" та ще двох російських фінансових установ.

Що стосується відмови Європи від російської нафти, то її планують втілити до кінця 2022 року.

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