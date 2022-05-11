Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, Макрон снова начал играть в свою игру.

Жданов уверен, что через некоторое время президент Франции снова поднимет вопрос создания сил безопасности в Европе.

А это будет означать "НАТО до свидания"... Он же даже при первом сроке президентства был инициатором этого. А теперь его ничего не сдерживает. Он в третий раз не может стать президентом из-за Конституции,

– подчеркнул эксперт.

Олег Жданов говорит, что Эммануэль Макрон на сегодняшний день является самым свободным политиком в Европе.

Справка! Президент Франции призвал Евросоюз создать и реализовать новый план общеевропейской безопасности, включающий меры по ослаблению напряжения в отношениях с Россией. Об этом он заявил, выступая в Европарламенте 19 января 2022 года.

Жданов о Макроне, деблокаде Мариуполя и давлении на Лукашенко:



Позиция Макрона по поводу войны в Украине: последние новости

Эммануэль Макрон победил на выборах Франции в апреле 2022 года, сохранив за собой должность президента страны. Его инаугурация прошла 7 апреля. Во время своей речи политик вспомнил о войне на Украине. Он подчеркнул, что будет работать для ее остановки и поможет победить демократию и мужество.

Еще до этого он провел два важных телефонных разговора. 30 апреля Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому. Лидеры стран обсудили пути дальнейшего сотрудничества против российской агрессии. В частности, речь шла об оборонном вопросе, взаимодействии на пути Украины к членству в ЕС и расследовании российских военных преступлений.

3 мая Макрон позвонил Путину – разговор длился два часа. Это был первый разговор между политиками с тех пор, как мир узнал о зверствах россиян в Буче. До этого они часто созванивались.

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