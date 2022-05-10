Эммануэль Макрон решил свой первый иностранный визит в качестве переизбранного президента Франции совершить в Берлин. Дата была избрана 9 мая. Там он встретился с немецким канцлером Олафом Шольцом. После переговоров, оба политика пообщались и с прессой. Где еще раз подтвердили свою поддержку Украине, в том числе и по военной помощи. А также экономической.

Важно Макрон предлагает ряд инициатив, чтобы ускорить процесс вступления Украины в ЕС

Их встреча состоялась в то время, когда в Москве с трибуны на Красной площади русский вождь Владимир Путин произносил речь в честь "дня победы" в России. Все ожидали, что в этой речи Путин может объявить мобилизацию в стране из-за войны против Украины. Но этого не вышло. Хотя Путин пообещал и дальше наступление на Украину.

Макрон сказал, что хотя речь Путина не была отмечена словесной или военной эскалацией, немедленное прекращение огня остается необходимым условием для успеха переговоров. Конечной целью этого всего остается вывод российских войск из Украины.

"Мы остаемся сосредоточенными на нашей цели: делать все возможное, чтобы добиться прекращения огня, помочь Украине вести переговоры на условиях, которые она решит. Потому что наша позиция состоит в том, чтобы отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины", – заявил Макрон.

Макрон и война в Украине

Эммануэль Макрон победил на выборах Франции в апреле 2022 года, сохранив за собой должность президента страны.

Его инаугурация прошла 7 апреля. Во время своей речи политик вспомнил о войне на Украине. Он подчеркнул, что будет работать для ее остановки и поможет победить демократии и мужеству.

Еще до этого он провел два важных телефонных разговора. 30 апреля Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому. Лидеры стран обсудили пути дальнейшего сотрудничества против российской агрессии. В частности, речь шла об оборонном вопросе, взаимодействии на пути Украины к членству в Евросоюзе и расследовании российских военных преступлений, совершенных на территории нашего государства.

3 мая Макрон позвонил Путину – разговор длился два часа. Это был первый разговор между политиками с тех пор, как мир узнал о зверствах россиян в Буче. До этого они часто созванивались.