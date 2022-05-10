Еммануель Макрон вирішив свій перший іноземний візит як переобраний президент Франції здійснити до Берліна. Датою було обрано 9 травня. Там він зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Після переговорів, обоє політиків поспілкувалися і з пресою. Де вкотре підтвердили свою підтримку Україні, у тому числі й щодо військової допомоги. А також економічної.

Важливо Макрон пропонує низку ініціатив, аби прискорити процес вступу України до ЄС

Їх зустріч відбулася в той день, коли в Москві з трибуни на Красній площі російський вождь Володимир Путін виголошував промову на честь "дня побєди" в Росії. Всі очікували, що в цій промові Путін може оголосити мобілізацію в країні через війну проти України. Але цього не сталося. Хоча Путін пообіцяв і надалі наступ на Україну.

Макрон сказав, що, хоча промова Путіна не була відзначена словесною або військовою ескалацією, негайне припинення вогню залишається необхідною умовою для успіху переговорів. Кінцевою метою ж цього всього залишається виведення російських військ з України.

"Ми залишаємося зосередженими на нашій меті: робити все можливе, щоб досягти припинення вогню, допомогти Україні вести переговори за умовами, які вона вирішить. Тому що наша позиція полягає в тому, щоб відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України", – заявив Макрон.

Макрон та війна в Україні

Еммануель Макрон переміг на виборах Франції у квітні 2022 року, зберігши за собою посаду президента країни.

Його інавгурація відбулася 7 квітня. Під час своєї промови політик згадав про війну в Україні. Він наголосив, що працюватиме для її зупинення та допоможе перемогти демократії та мужності.

Ще до цього він провів дві важливі телефонні розмови. 30 квітня Еммануель Макрон зателефонував Володимиру Зеленському. Лідери країн обговорили шляхи подальшої співпраці проти російської агресії. Зокрема, йшлося про оборонне питання, взаємодію на шляху України до членства у Євросоюзі та розслідування російських воєнних злочинів, скоєних на території нашої держави.

3 травня Макрон зателефонував Путіну – розмова тривала дві години. Це була перша розмова між політиками з того часу, як світ дізнався про звірства росіян в Бучі. До цього вони часто зідзвонювалися.