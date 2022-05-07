Макрон запевнив, що Франція підтримуватиме Україну. Він пообіцяв, що допоможе перемогти демократії та мужності.

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"Насамперед – діяти для деескалації конфлікту в Україні після агресії Росії, допомогти демократії та мужності виграти, побудувати новий світ у Європі та нову автономію на нашому континенті", – сказав Макрон.

За словами Макрона, там, де окремі народи вибрали рух назад, піддались ностальгії та старим ідеологіям, які назавжди мали б залишитися в минулому столітті, народ Франції надав перевагу чіткому європейському проєкту майбутнього.