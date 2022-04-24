Напередодні другого туру голосування рейтинги пророкували перемогу чинному лідеру Франції. При цьому Макрон значно збільшив відрив від Ле Пен, хоча у першому турі різниця між кандидатами становила менш ніж 5%.

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Другий тур виборів президента Франції

Громадяни Франції 24 квітня знову голосують за кандидатів на посаду очільника держави. Перший тур виборів, що відбувся 10 квітня, не приніс жодному з кандидатів понад 50% підтримки. Тому нині відбувається повторне голосування, де беруть участь два кандидати з найбільшою кількістю попередніх голосів:

чинний президент Еммануель Макрон від партії "Вперед, Республіка";

політикиня Марін Ле Пен від партії "Національне об'єднання".

Зазначається, що виборчі дільниці у Франції відчинені з 9:00 за Києвом. Перші результати екзитполів оприлюднять опісля завершення голосування – о 21:00 за київським часом.

При цьому Макрон має намір виступити перед громадянами після закінчення виборчого дня у Парижі, біля Ейфелевої вежі.

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Прогнози результатів другого туру

У передвиборчих опитуваннях Макрон значно зміцнив свої позиції за тиждень до другого туру виборів. У прогнозах Ifop його рейтинг піднявся з 53,5% до 55,5% впродовж 15 – 21 квітня. Ле Пен, своєю чергою, за аналогічний період втратила два пункти – прогнози знизились з 46,5 до 44,5%.

Одразу три соціологічні опитування пророкують перемогу саме чинному президенту Франції із середнім результатом у 56,6%. Додамо, що під час другого туру у 2017 році Макрон переміг з результатом 66,1% проти 33,9% у Марін Ле Пен.

Дебати кандидатів

За 4 дні до другого туру на французькому телебаченні відбулись дебати кандидатів. Макрон розкритикував свою опонентку за зв'язки з Кремлем і назвав Росію її "банкіром". Крім того, чинний президент країни згадав слова Ле Пен про те, що вона вважає Крим частиною Росії.

До слова, за результатами теледебатів перемогу отримав Еммануель Макрон – його підтримали 59% глядачів. За Марін Ле Пен проголосували 39%, а ще 2% не змогли визначити переможця.

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