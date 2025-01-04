Про відновлення роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану повідомило Міністерство юстиції України, передає 24 Канал. Протягом наступної доби також має запрацювати низка доступних у Дії онлайн-сервісів.

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У системі державних реєстрів запрацював ДРАЦС

У Мін’юсті зазначили, що фахівці вже вносять до електронної системи всі документи, отримані в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру. Тож свідоцтва залишаються дійсними, а їх цифрові копії незабаром з'являться в реєстрі.

Завтра ДРАЦС відновить обмін даними з іншими державними органами – податковою службою, пенсійним фондом та Міністерством оборони. До них дані знову потраплятимуть автоматично.

Подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років знову стане можливим.

Команда фахівців Мін’юсту, разом зі спеціалістами з Департаменту кібербезпеки СБУ, кіберполіцією та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації, продовжують працювати над якнайшвидшим відновленням роботи реєстрів, які стали ціллю масштабної російської кібератаки.

Важливо! Жодної інформації внаслідок атаки втрачено не було.

Раніше Мін'юст відновив роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів:

Єдиний реєстр довіреностей,

Спадковий реєстр,

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Там попереджали, що до повного відновлення реєстрів може пройти близько двох тижнів.