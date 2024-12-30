Цьогоріч Україна посіла п'яте місце за рівнем розвитку цифрових державних послуг серед 193 країн у рейтингу Оnline services Index, міжнародного дослідження E-Government Development Index. Ще у 2018 році Україна була лише на 102 місці.

За цифровізацію в Україні відповідає Мінцифра, створена 2019 року. Цього року відомству виповнилося п'ять років. З нагоди цього 24 Каналу у Мінцифрі розповіли про головні досягнення року. У 2024-му міністерство реалізувало сотні проєктів у різних сферах: від цифрової освіти та govtech до ініціатив для бізнесу й оборонних технологій.

Мінцифрі виповнилося п'ять років. За цей час сфера нашої діяльності вийшла за межі запуску цифрових послуг. Ми почали займатися формуванням полісі у сфері дефенс-тек, відкрили ринок дронів, РЕБ, роботів, трансформуємо систему освіти тощо. Паралельно займаємося нашими ключовими проєктами — розвитком ІТ-сфери, телекому, проєктів Дія.Бізнес, Дія.Освіта. Наша команда перейшла на систему управління OKR, завдяки чому підвищили ефективність Мінцифри в 10 разів. За 2024 рік ми встигли реалізувати десятки проєктів та ініціатив. А плани на наступний рік ще амбітніші,

– зазначав Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій та голова Мінцифри.

Дія: нові послуги та країни

У 2024 році кількість користувачів Дії сягнула понад 21 млн українців. У застосунку вже доступні 28 документів та понад 30 сервісів, ще понад 130 послуг – на порталі Дія.

У Дії українці отримали десятки нових сервісів, один з яких – Шлюб онлайн. Україна стала першою країною у світі, де весь цикл одруження можна пройти в застосунку. Зокрема через Дію можна зробити пропозицію. У застосунку вже зробилои понад 1,7 млн пропозицій.

Мінцифра у 2024 році / Фото Мінцифри

Цікаво! Шлюб онлайн у Дії потрапив до списку TIME Best Inventions 2024 в категорії Apps & Software.

Також цього року в Дії стали доступні освітні документи, а з ними й сотні мемів про дипломи та сертифікати. Окрім цього, додали посвідчення ветерана, актові записи про шлюб, розлучення чи зміну прізвища. Серед сервісів — комплексна послуга для запуску чи масштабування бізнесу; Зимова єПідтримка, яка стала наймасовішою за всю історію; електронне бронювання; гранти на навчання; рекрутинг в Армію дронів тощо.

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Окрім цього, у 2024 році використання Дії під’єднали 5000 нових партнерів, і тепер загальна кількість бізнесів та установ сягнула 20 000. Зокрема, Дія.Підпис інтегрували у Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – глядачі можуть простіше купити квитки на вистави. Також шеринг документів через Дію інтегрували в robota.ua та Uklon, шеринг документів і Дія.Підпис інтегрував УЦОЯО в кабінет вступника для реєстрації на мультитест.

Дія в Time / Фото Мінцифри

Загалом Дія.Підписом українці скористалися понад 55 млн разів, а копіями документів поділилися через Дію понад 36 млн разів.

Також цього року Мінцифра відкрила код Дії, наголосили у міністерстві – завдяки цьому інші країни, розробники можуть вивчати архітектуру побудови Дії та логіку роботи з даними.

Це важливий крок до прозорості й масштабування продукту. Щодо цього – Дією продовжують цікавитися інші країни. Уже завершили Discovery Phase з упровадження Дії в Еквадорі, Вірменії, Замбії та Гватемалі за підтримки USAID. Окрім цього, три нові країни цікавляться Дією, серед них — Північна Македонія,

– додали у Мінцифрі.

Дія.Освіта: серіали та студії

Зараз майже 60 % українців володіють базовими та просунутими цифровими навичками, кажуть у Мінцифрі. У 2021 році цей показник був близько 52%, а в 2019-му – близько 47 %. За твердженнями міністерства, важливу роль у цих результатах відіграла платформа Дія.Освіта, і вже зараз понад 6 млн українців залучені до програм цифрової грамотності.

Спершу контент на платформі був націлений на підвищення цифрової грамотності. Минулого року Дія.Освіта трансформувалася – і тепер тут також доступні освітні серіали та інтерактивні симулятори, які допомагають зробити крок назустріч новій професії – від аналітика до майстра нігтьового сервісу.

Загалом на платформі доступні понад 270 серіалів, а кількість реєстрацій уже перевищила 2,3 млн. Окрім цього, Дія.Освіта взяла бронзу Effie Award за інформаційну кампанію з кібергігієни, завдяки якій понад 400 тисяч громадян здобули практичні знання з кібергігієни на платформі Дія.Освіта.

Ще один важливий проєкт – ІТ-студії. Його місія – перетворити уроки інформатики на створення нових можливостей. Щоб діти не просто вчилися користуватися Word, а програмували власні ігри, аналізували дані тощо. У 2024 році ІТ-студії інтегрували 4 300 шкіл, а це 35 % усіх шкіл.

Дія.Бізнес: підтримка власної справи

Це проєкт, покликаний підтримати українських підприємців і дати інструменти для запуску, розвитку чи масштабування бізнесу. Перший складник Дія.Бізнес – онлайн-портал. Цього року його оновили й додали більше можливостей, кажуть у Мінцифрі. Серед оновлень такі:

персоналізований контент;

чатбот;

удосконалений особистий кабінет;

маркетплейс фінансових можливостей;

нові розділи: Дія.Бізнес Старт, Дія.Бізнес Розвиток, Дія.Бізнес Експорт, Дія.Бізнес Жінкам, Дія.Бізнес Ветеранам і Дія.Бізнес Digital, який надає цифрові інструменти бізнесу, а також можливості для покращення кіберзахисту.

З вересня оновлений портал Дія.Бізнес уже відвідали понад 300 000 українців.

Дія.Бізнес також розвиває експортний напрям з Офісом з розвитку підприємництва та експорту, щоб якнайбільше українських підприємців могли масштабуватися на нові ринки. Зокрема, вже уклали експортні контракти на загальну суму 1,6+ млрд грн.

Другий складник – офлайн-центри Дія.Бізнес. Відкрито вже 15 центрів, один із них – у Варшаві. У центрах можна отримувати безоплатні консультації, навчатися, тестувати свої ідеї тощо. Окрім цього, Дія.Бізнес запускає освітньо-грантові програми. Серед них такі: Відважна, Початок, Власне, Світанок, Міцність, Міцність 2, Траєкторія. Для підтримки підприємців і за весь час уже видано 211 млн грн грантових коштів від партнерів мережі центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес.

Дія.City

Дія.City працює вже майже 3 роки. Попри виклики повномасштабної війни, простір продовжує розвиватися, а технологічні компанії та стартапи — користуватися всіма його перевагами, зазначають у Мінцифрі.

Зараз у Дія.City – понад 1 450 резидентів, в яких працюють 94 000 фахівців. Цього року приєдналися такі відомі технологічні бренди, серед яких такі:

Grammarly;

Rakuten Viber;

Petcube;

Intellias;

Netpeak та багато інших.

Також із цього року до Дія.City можуть долучатися виробники біонічних протезів.

У 2024 році спільно з Львівським ІТ кластером Мінцифра запустила платформу CodeUA для матчмейкінгу між українськими IT-компаніями та глобальними бізнесами, що шукають надійних партнерів для реалізації технологічних проєктів. У Мінцифрі проєкт порівнюють з Upwork для глобального бізнесу та українського ШIT. На платформі вже зареєструвалися понад 650 компаній і більш ніж 100 клієнтів, які шукають виконавців технологічних завдань.

Brave1: сотні одиниць сучасного озброєння

Кластер оборонних технологій Brave1 працює з квітня 2023 року. За цей час на платформі зареєстрували понад 3 200 технологічних розробок, понад 230 з них кодифіковані за стандартами НАТО. Із запуском кластера розробники та інноватори здобули можливість отримувати всебічну підтримку для власних проєктів, які перебувають ще на стадії ідей чи вже готових продуктів.

Сформували повноцінні ринки у сферах безпілотних літальних апаратів, наземних роботизованих комплексів та радіоелектронної боротьби. Ринок дефенс-тек розвивається динамічно, і на полі бою з’являються розробки, яких не існувало раніше. Загалом за весь час роботи кластера зареєстровано більше ніж 800 БпЛА різних типів, понад 280 роботів, понад 240 засобів РЕБ, більше ніж 800 БпЛА, та близько 200 оборонних розробок у сфері AI/ML, 65+ систем зв'язку.

Окремий трек – видача грантів. Загалом Brave1 видав понад 400 грантів на суму більше 1,3 млрд грн. І вперше цього року гранти отримали розробники ракет. Кілька компаній уже досягли значних результатів та здійснюють випробування.

UNITED24 та UNITED24 media

За 2024 рік фандрейзингова платформа UNITED24 акумулювала понад 12 млрд грн на підтримку України.

Ініційована президентом платформа продовжує об’єднувати людей з усього світу, зокрема, завдяки діяльності амбасадорів. Цього року до платформи долучилися акторки Алісса Мілано та Гіларі Свенк. Завдяки спільним зусиллям світових та українських амбасадорів, а також донорам з усього світу вдалося реалізувати близько 15 проєктів.

UNITED24 допомогла зібрати кошти на відновлення мостів, будинків та шкільних укриттів, повернуто доступ до води мешканцям Херсонщини, придбано сучасні реанімобілі, інкубатори для новонароджених, роботів та іншу необхідну техніку.

Також продовжує роботу UNITED24 media. Медіа висвітлює події в Україні. Загалом в англомовних каналах UNITED24 media за 2024 рік – понад 2 млрд переглядів. Більшість аудиторії — із США, Німеччини, Великої Британії та Канади.

Розвиток сфери електронних комунікацій

Системні обстріли по енергосистемі стали викликом для телеком-сфери, зазначають у Мінцифрі. Попри знеструмлення українцям потрібно залишитися на зв’язку та з інтернетом. Тож громадяни почали активніше під’єднувати оптичну технологію xPON. Вона дає змогу залишатися до 72 годин з інтернетом під час знеструмлень. Загалом уже більше 2000 провайдерів пропонують інтернет за технологією xPON. 4,2 мільйона абонентів уже користуються технологією, яка забезпечує високу швидкість, роботу під час знеструмлень та стабільність фіксованого інтернету.

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Також цього року ще 809 населених пунктів отримали покриття мобільним зв'язком та інтернетом додатковим мобільним оператором. Окрім цього, Україна починає працювати над пілотом 5G в Україні. Запуск запланований у Львові в липні-серпні 2025 року, далі в Києві та Одесі. Пілот триватиме 2 роки.

Мрія: як цифровізують освіту

40 пілотних шкіл пройшли перший семестр з Мрією – застосунком для освіти. Це заклади освіти Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Київщини та Києва, Івано-Франківщини, Дніпропетровщини.

Учителі, батьки і діти тестували функціонал Мрії: план дня, конструктор розкладу, динаміку досягнень, чати, бібліотеку персоналізованого контенту від провідних освітніх платформ, Мрія ID та багато іншого. За перший семестр учителі виставили оцінки 560 000 разів, батьки понад 120 000 разів перевірили, як справи в дітей, а діти отримали 86 000 домашніх завдань,

– розповідають у Мінцифрі.

З 2025 року до Мрії вже почнуть під'єднувати охочі школи. Окрім цього, команда вже розпочала роботу над дошкіллям та позашкіллям.

Як розвивався напрям штучного інтелекту

Мінцифра вже давно розвиває напрям штучного інтелекту – як регулювання сфери, так і впровадження технологій у різні напрями. Зокрема, у Дію, Мрію, Дія.Освіта, для аналізу нормативно-правових актів та у військові проєкти.

Міністерство ставить ціль до 2030 року увійти в топ-3 країн світу за рівнем розробки та впровадження рішень на основі штучного інтелекту. Для досягнення цієї мети Мінцифра вже впровадила важливі рішення.

Зокрема, опублікували Білу книгу, яка описує підхід до регулювання ШІ в Україні. На першому етапі реалізації регулювання готують компанії до майбутніх вимог шляхом надання інструментів. Також презентували рекомендації для бізнесів, як відповідально й безпечно для себе та клієнтів використовувати ШІ. А українські компанії підписали Добровільний кодекс поведінки з етичного використання штучного інтелекту та засвідчили, що розроблятимуть інноваційні продукти, дотримуючись прав людини

Також Мінцифра працює над запуском двох важливих проєктів, які дадуть можливість розвивати технології ШІ в Україні. Перший — АІ Center of Excellence, який стане міжнародним хабом для розробки й інтеграції AI-рішень у публічному секторі. Другий проєкт — Sandbox для тестування високотехнологічних продуктів, побудованих на технологіях штучного інтелекту й блокчейн.

Що відбувалося у сфері міжнародної співпраці Мінцифри у 2024 році

Співпрацею з урядами, бізнесом та міжнародними організаціями в усьому світі у Мінцифрі займається окремий відділ міжнародної співпраці.

2024 рік також став ефективним у міжнародній співпраці, кажуть у міністерстві. Серед ключових ініціатив і проєктів такі:

Всесвітній економічний форум відкрив в Україні GGTC Kyiv. Це другий у світі GovTech-центр, перший – у Берліні. Центр поширюватиме найкращі українські практики електронного урядування на глобальному рівні;

платформа Digital State UA, офіційний запуск якої планується на початок лютого. Проєкт об’єднає всі українські ініціативи у сферах GovTech, IT та Tech на міжнародній арені. Це дасть змогу залучати контракти для нашого ІТ-бізнесу, інновацій та інвестицій у державний сектор;

Талліннський механізм – міжнародний формат підтримки цивільної інфраструктури України перед кіберзагрозами. Ініціатива працює вже рік, і за цей час долучилися 11 країн, а учасники змогли зібрати 200 мільйонів євро.

Мінцифра – євроінтеграційний лідер. Європейська комісія високо оцінила прогрес у сфері "Цифрова трансформація та медіа" – на 3,5 з 5.

Які плани у Мінцифри на 2025 рік

У планах Мінцифри на наступний рік – подальший розвиток цифрової держави. Зокрема, запуск проактивних послуг у Дії, консульські послуги, послуги для водіїв. Також планують оновлення інституту CDTO, зокрема запустити чотири нові факультети в CDTO Campus — GovTech, Cyber, AI та Дія-факультет, щоб навчати цифрових лідерів. А також перезапуск UNITED24 і Brave1.

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Окрім цього, у пріоритеті залишаються воєнні проєкти й посилення військового напряму. Окремий фокус – на розвитку штучного інтелекту й тотальна інтеграція технології в усі сфери.

