В этом году Украина заняла пятое место по уровню развития цифровых государственных услуг среди 193 стран в рейтинге ОпІіпе services Index, международного исследования E-Government Development Index. Еще в 2018 году Украина была лишь на 102 месте.

За цифровизацию в Украине отвечает Минцифра, создана в 2019 году. В этом году ведомству исполнилось пять лет. По случаю этого события 24 Каналу в Минцифре рассказали о главных достижениях года. В 2024-м министерство реализовало сотни проектов в различных сферах: от цифрового образования и govtech до инициатив для бизнеса и оборонных технологий.

Минцифре исполнилось пять лет. За это время сфера нашей деятельности вышла за пределы запуска цифровых услуг. Мы начали заниматься формированием полисов в сфере дефенс-тек, открыли рынок дронов, РЭБ, роботов, трансформируем систему образования и тому подобное. Параллельно занимаемся нашими ключевыми проектами – развитием ІТ-сферы, телекома, проектов Дия.Бізнес, Дия.Освіта. Наша команда перешла на систему управления OKR, благодаря чему повысили эффективность Минцифры в 10 раз. За 2024 год мы успели реализовать десятки проектов и инициатив. А планы на следующий год еще более амбициозные,

– отмечал Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий и глава Минцифры.

Дия: новые услуги и страны

В 2024 году количество пользователей Дии достигло более 21 млн украинцев. В приложении уже доступны 28 документов и более 30 сервисов, еще более 130 услуг – на портале Дия.

В Дие украинцы получили десятки новых сервисов, один из которых – Брак онлайн. Украина стала первой страной в мире, где весь цикл бракосочетания можно пройти в приложении. В частности, через Дию можно сделать предложение. В приложении уже сделали более 1,7 млн предложений.

Минцифра в 2024 году / Фото Минцифры

Интересно! Брак онлайн в Дие попал в список TIME Best Inventions 2024 в категории Apps & Software.

Также в этом году в Дие стали доступны образовательные документы, а с ними и сотни мемов о дипломах и сертификатах. Кроме этого, добавили удостоверение ветерана, актовые записи о браке, разводе или смене фамилии. Среди сервисов – комплексная услуга для запуска или масштабирования бизнеса; Зимняя еПоддержка, которая стала самой массовой за всю историю; электронное бронирование; гранты на обучение; рекрутинг в Армию дронов и тому подобное.

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Кроме этого, в 2024 году использование Дии подключили 5000 новых партнеров, и теперь общее количество бизнесов и учреждений достигло 20 000. В частности, Дия.Подпись интегрировали в Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко – зрители могут проще купить билеты на спектакли. Также шеринг документов через Дию интегрировали в robota.ua и Uklon, шеринг документов и Дия.Подпись интегрировал УЦОКО в кабинет абитуриента для регистрации на мультитест.

Дия в Time / Фото Минцифры

В общем Дия.Подписью украинцы воспользовались более 55 млн раз, а копиями документов поделились через Дию более 36 млн раз.

Также в этом году Минцифра открыла код Дии, отметили в министерстве – благодаря этому другие страны, разработчики могут изучать архитектуру построения Дии и логику работы с данными.

Это важный шаг к прозрачности и масштабированию продукта. По этому поводу – Дией продолжают интересоваться другие страны. Уже завершили Discovery Phase по внедрению Дии в Эквадоре, Армении, Замбии и Гватемале при поддержке USAID. Кроме этого, три новые страны интересуются Дией, среди них – Северная Македония,

– добавили в Минцифре.

Дия.Образование: сериалы и студии

Сейчас почти 60% украинцев обладают базовыми и продвинутыми цифровыми навыками, говорят в Минцифре. В 2021 году этот показатель был около 52%, а в 2019-м – около 47%. По утверждениям министерства, важную роль в этих результатах сыграла платформа Дия.Образование, и уже сейчас более 6 млн украинцев вовлечены в программы цифровой грамотности.

Сначала контент на платформе был нацелен на повышение цифровой грамотности. В прошлом году Дия.Образование трансформировалась – и теперь здесь также доступны образовательные сериалы и интерактивные симуляторы, которые помогают сделать шаг навстречу новой профессии – от аналитика до мастера ногтевого сервиса.

Всего на платформе доступны более 270 сериалов, а количество регистраций уже превысило 2,3 млн. Кроме этого, Дия.Образование взяла бронзу Effie Award за информационную кампанию по кибергигиене, благодаря которой более 400 тысяч граждан получили практические знания по кибергигигиене на платформе Дия.Образование.

Еще один важный проект – IТ-студии. Его миссия – превратить уроки информатики на создание новых возможностей. Чтобы дети не просто учились пользоваться Word, а программировали собственные игры, анализировали данные и тому подобное. В 2024 году IТ-студии интегрировали 4 300 школ, а это 35% всех школ.

Дия.Бизнес: поддержка собственного дела

Это проект, призван поддержать украинских предпринимателей и дать инструменты для запуска, развития или масштабирования бизнеса. Первая составляющая Дия.Бізнес – онлайн-портал. В этом году его обновили и добавили больше возможностей, говорят в Минцифре. Среди обновлений такие:

персонализированный контент;

чат-бот;

усовершенствованный личный кабинет;

маркетплейс финансовых возможностей;

новые разделы: Дия.Бизнес Старт, Дия.Бизнес Развитие, Дия.Бизнес Экспорт, Дия.Бизнес Женщинам, Дия.Бизнес Ветеранам и Дия.Бизнес Digital, который предоставляет цифровые инструменты бизнеса, а также возможности для улучшения киберзащиты.

С сентября обновленный портал Дия.Бизнес уже посетили более 300 000 украинцев.

Дия.Бизнес также развивает экспортное направление с Офисом по развитию предпринимательства и экспорта, чтобы больше украинских предпринимателей могли масштабироваться на новые рынки. В частности, уже заключили экспортные контракты на общую сумму 1,6+ млрд грн.

Вторая составляющая – офлайн-центры Дия.Бизнес. Открыто уже 15 центров, один из них – в Варшаве. В центрах можно получать бесплатные консультации, учиться, тестировать свои идеи и тому подобное. Кроме этого, Дия.Бизнес запускает образовательно-грантовые программы. Среди них такие: Отважная, Начало, Собственное, Рассвет, Прочность, Прочность 2, Траектория. Для поддержки предпринимателей и за все время уже выдано 211 млн грн грантовых средств от партнеров сети центров поддержки предпринимателей Дия.Бизнес.

Дия.City

Дия.City работает уже почти 3 года. Несмотря на вызовы полномасштабной войны, пространство продолжает развиваться, а технологические компании и стартапы – пользоваться всеми его преимуществами, отмечают в Минцифре.

Сейчас в Дия.City – более 1 450 резидентов, в которых работают 94 000 специалистов. В этом году присоединились известные технологические бренды, среди которых такие:

Grammarly;

Rakuten Viber;

Petcube;

Intellias;

Netpeak и многие другие.

Также с этого года к Дия.City могут присоединяться производители бионических протезов.

В 2024 году совместно с Львовским ІТ кластером Минцифра запустила платформу CodeUA для матчмейкинга между украинскими IT-компаниями и глобальными бизнесами, которые ищут надежных партнеров для реализации технологических проектов. В Минцифре проект сравнивают с Upwork для глобального бизнеса и украинского ИIT. На платформе уже зарегистрировались более 650 компаний и более 100 клиентов, которые ищут исполнителей технологических задач.

Brave1: сотни единиц современного вооружения

Кластер оборонных технологий Brave1 работает с апреля 2023 года. За это время на платформе зарегистрировали более 3 200 технологических разработок, более 230 из них кодифицированы по стандартам НАТО. С запуском кластера разработчики и инноваторы получили возможность получать всестороннюю поддержку для собственных проектов, которые находятся еще на стадии идей или уже готовых продуктов.

Сформировали полноценные рынки в сферах беспилотных летательных аппаратов, наземных роботизированных комплексов и радиоэлектронной борьбы. Рынок дефенс-тек развивается динамично, и на поле боя появляются разработки, которых не существовало раньше. Всего за все время работы кластера зарегистрировано более 800 БПЛА различных типов, более 280 роботов, более 240 средств РЭБ, более 800 БПЛА, и около 200 оборонных разработок в сфере AI/ML, 65+ систем связи.

Отдельный трек – выдача грантов. В общем Brave1 выдал более 400 грантов на сумму более 1,3 млрд грн. И впервые в этом году гранты получили разработчики ракет. Несколько компаний уже достигли значительных результатов и осуществляют испытания.

UNITED24 и UNITED24 media

За 2024 год фандрейзинговая платформа UNITED24 аккумулировала более 12 млрд грн в поддержку Украины.

Инициированная президентом платформа продолжает объединять людей со всего мира, в частности, благодаря деятельности послов. В этом году к платформе присоединились актрисы Алисса Милано и Хилари Свенк. Благодаря совместным усилиям мировых и украинских послов, а также донорам со всего мира удалось реализовать около 15 проектов.

UNITED24 помогла собрать средства на восстановление мостов, домов и школьных укрытий, возвращен доступ к воде жителям Херсонщины, приобретено современные реанимобили, инкубаторы для новорожденных, роботов и другую необходимую технику.

Также продолжает работу UNITED24 media. Медиа освещает события в Украине. Всего в англоязычных каналах UNITED24 media за 2024 год – более 2 млрд просмотров. Большинство аудитории – из США, Германии, Великобритании и Канады.

Развитие сферы электронных коммуникаций

Системные обстрелы по энергосистеме стали вызовом для телеком-сферы, отмечают в Минцифре. Несмотря на обесточивание украинцам нужно остаться на связи и с интернетом. Поэтому граждане начали активнее подключать оптическую технологию xPON. Она позволяет оставаться до 72 часов с интернетом во время обесточивания. В целом уже более 2000 провайдеров предлагают интернет по технологии xPON. 4,2 миллиона абонентов уже пользуются технологией, которая обеспечивает высокую скорость, работу во время обесточиваний и стабильность фиксированного интернета.

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Также в этом году еще 809 населенных пунктов получили покрытие мобильной связью и интернетом дополнительным мобильным оператором. Кроме этого, Украина начинает работать над пилотом 5G в Украине. Запуск запланирован во Львове в июле-августе 2025 года, далее в Киеве и Одессе. Пилот продлится 2 года.

Мрия: как цифровизируют образование

40 пилотных школ прошли первый семестр с Мрией – приложением для образования. Это учебные заведения Запорожья, Николаевщины, Одесской области, Киевщины и Киева, Ивано-Франковщины, Днепропетровщины.

Учителя, родители и дети тестировали функционал Мрии: план дня, конструктор расписания, динамику достижений, чаты, библиотеку персонализированного контента от ведущих образовательных платформ, Мрия ID и многое другое. За первый семестр учителя выставили оценки 560 000 раз, родители более 120 000 раз проверили, как дела у детей, а дети получили 86 000 домашних заданий,

– рассказывают в Минцифре.

С 2025 года к Мрие уже начнут подключать желающие школы. Кроме этого, команда уже начала работу над дошкольным и внешкольным образованием.

Как развивалось направление искусственного интеллекта

Минцифра уже давно развивает направление искусственного интеллекта – как регулирование сферы, так и внедрение технологий в различные направления. В частности, в Дию, Мрию, Дия.Обраазование, для анализа нормативно-правовых актов и в военные проекты.

Министерство ставит цель до 2030 года войти в топ-3 стран мира по уровню разработки и внедрения решений на основе искусственного интеллекта. Для достижения этой цели Минцифра уже внедрила важные решения.

В частности, опубликовали Белую книгу, которая описывает подход к регулированию ИИ в Украине. На первом этапе реализации регулирования готовят компании к будущим требованиям путем предоставления инструментов. Также представили рекомендации для бизнесов, как ответственно и безопасно для себя и клиентов использовать ИИ. А украинские компании подписали Добровольный кодекс поведения по этическому использованию искусственного интеллекта и показали, что будут разрабатывать инновационные продукты, соблюдая права человека.

Также Минцифра работает над запуском двух важных проектов, которые дадут возможность развивать технологии ИИ в Украине. Первый – АІ Center of Excellence, который станет международным хабом для разработки и интеграции AI-решений в публичном секторе. Второй проект – Sandbox для тестирования высокотехнологичных продуктов, построенных на технологиях искусственного интеллекта и блокчейн.

Что происходило в сфере международного сотрудничества Минцифры в 2024 году

Сотрудничеством с правительствами, бизнесом и международными организациями во всем мире в Минцифре занимается отдельный отдел международного сотрудничества.

2024 год также стал эффективным в международном сотрудничестве, говорят в министерстве. Среди ключевых инициатив и проектов такие:

Всемирный экономический форум открыл в Украине GGTC Kyiv. Это второй в мире GovTech-центр, первый – в Берлине. Центр будет распространять лучшие украинские практики электронного управления на глобальном уровне;

платформа Digital State UA, официальный запуск которой планируется на начало февраля. Проект объединит все украинские инициативы в сферах GovTech, IT и Tech на международной арене. Это позволит привлекать контракты для нашего IТ-бизнеса, инноваций и инвестиций в государственный сектор;

Таллиннский механизм – международный формат поддержки гражданской инфраструктуры Украины перед киберугрозами. Инициатива работает уже год, и за это время присоединились 11 стран, а участники смогли собрать 200 миллионов евро.

Минцифра – евроинтеграционный лидер. Европейская комиссия высоко оценила прогресс в сфере "Цифровая трансформация и медиа" – на 3,5 из 5.

Какие планы у Минцифры на 2025 год

В планах Минцифры на следующий год – дальнейшее развитие цифрового государства. В частности, запуск проактивных услуг в Дие, консульские услуги, услуги для водителей. Также планируют обновление института CDTO, в частности запустить четыре новых факультета в CDTO Campus – GovTech, Cyber, AI и Дия-факультет, чтобы обучать цифровых лидеров. А также перезапуск UNITED24 и Brave1.

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Кроме этого, в приоритете остаются военные проекты и усиление военного направления. Отдельный фокус – на развитии искусственного интеллекта и тотальная интеграция технологии во все сферы.

