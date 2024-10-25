Весной и летом 2024 года, после более чем годичного перерыва, украинцы снова столкнулись со сталибизационными и экстренными отключениями электричества из-за российских обстрелов. Как и зимой 2022 – 2023 годов, обесточивание повлияли и на мобильную связь – без тока она ощутимо "падала" в течение нескольких часов.

Власти решили обеспечить связь простым решением – после Ставки Верховного Главнокомандующего по мобильным сетям 15 июля Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обновил требования к работе базовых станций мобильных операторов в условиях военного положения. Их обязали поддерживать автономную работу базовых станций в течение 10 часов.

До 1 октября так должны были бы работать не менее 60% базовых станций, а до конца января 2025 года – абсолютно все. Однако в совместном заявлении трех гигантов мобильного рынка они обосновали невозможность реализации таких требований.

Сейчас Украина идет по оптимистическому сценарию в энергетике. Однако зимняя ситуация остается угрожающей, особенно на фоне вероятных ударов России по сетям АЭС. 24 Канал расспросил у украинских операторов мобильной связи, как они подготовились к возможным обесточиваниям и как будут обеспечивать связь зимой.

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Могут ли мобильные операторы обеспечить 10 часов связи во время блэкаута

После обновления требований НЦУ к работе мобильных операторов во время блэкаутов – говорится о 10 часах автономной работы базовых станций – "Киевстар", lifecell и Vodafone Украина выпустили коллективное заявление. В нем говорится о том, что эти требования крайне сложно выполнить.

Выполнение операторами распоряжения НЦУ критически зависит от ситуации в энергетике. Графики отключений, которые применяются сегодня в стране, делают невозможным работу оборудования телекоммуникаций во время блэкаутов в течение 10 часов. Требования НЦУ требуют четкого взаимодействия с энергетиками и полной перестройки инфраструктуры в части энергообеспечения и размещения оборудования.

Для выполнения этих требований важным является поставка электроэнергии в течение времени, который необходим для полной зарядки оборудования резервного питания. Это требует предоставления разрешений со стороны поставщиков электроэнергии (облэнерго) на увеличение мощности электрического тока, питающего базовые станции, поскольку увеличение количества аккумуляторов создает двойную нагрузку на энергосистему.

Обратите внимание! По приблизительным расчетам, чтобы обеспечить зарядку аккумуляторов, которые будут питать базовые станции мобильных операторов в течение 10 часов в случае обесточивания, понадобится мощность около 2,8 ГВт/ч электроэнергии в сутки. Для этого нужно задействовать мощность по сути одного энергоблока АЭС.

Кроме энергоемкости, есть и другие факторы:

нехватка персонала операторов и подрядных организаций для обслуживания резервного оборудования, а также поиск возможностей по бронированию технических работников (нужно дополнительно нанять десятки тысяч специалистов);

подрядчиков, которые обслуживают операторские сети, массово мобилизуют, и только ограниченное количество специалистов имеет необходимые навыки, а обучение новых занимает время;

установка и обслуживание генераторов на крышах, где расположены базовые станции (особенно в городах с высокой плотностью населения), невозможны из-за строительных и санитарных норм;

в Украине не хватает аккумуляторов и генераторов, их нужно закупать за рубежом, что усложняется логистикой и длительными сроками поставок;

законодательные процедуры по изменению договоров аренды государственного/коммунального имущества для размещения дополнительного оборудования медленные и требуют участия в Prozorro, что занимает в среднем 6 месяцев;

критическая нестабильность в энергетике и длительные отключения электричества ухудшают мобильное покрытие. Во время блэкаутов нагрузка на базовые станции из-за увеличенного трафика (в 3 – 4 раза) негативно влияет на скорость и качество интернета.

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Важно! Три оператора уже инвестировали в энергонезависимость своих сетей более 3 миллиардов гривен, обновили на своих базовых станциях 370 тысяч аккумуляторов, приобрели 5,4 тысячи генераторов и других источников бесперебойного питания.



Это в несколько раз больше ресурсов для автономной работы, чем в 2022 году. К тому же, регулятор в сфере энергетики НКРЭКУ в июле обновил процедуру рассмотрения со стороны облэнерго заявлений операторов связи на увеличение мощности электроснабжения для базовых станций. Мобильные операторы уже начали работать с энергетиками в рамках упрощенных правил.

Ядерная катастрофа: чем грозит Украине зима

Украина проходит осень 2024 года без массовых обесточиваний – они происходят только возле линии фронта из-за российских ударов. Последний раз стабилизационные отключения были в начале сентября. Однако дальнейшая ситуация – под вопросом.

В сентябре председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Сергей Нагорняк в интервью 24 Канала рассказал, что обесточивание зимой будут зависеть от погоды – если зима будет достаточно теплой, от 0 до 5 градусов тепла, по оптимистическому сценарию мы можем пройти зиму или без отключений, или с незначительными по 2 – 4 часа в сутки только в будни.

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После ряда заявлений от президента и МИД об угрозе российских ударов по подстанциям, на которые выдают электроэнергию АЭС, ожидания ухудшились. Отчет Greenpeace обрисовал катастрофическую ситуацию, которая произойдет, если Россия ударит по инфраструктуре атомных станций:

Сначала произойдет аварийная остановка многих энергоблоков. Станет невозможным электроснабжение для охлаждения реакторов и бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива, а также эксплуатации жизненно важных систем безопасности. Резко увеличится риск повреждения активной зоны реактора, что приведет к расплавлению ядерного топлива и многочисленных аварий по всем реакторам Украины, включая множественные и каскадные аварии. От первой потери питания реакторами до серьезного повреждения активной зоны реакторов могут пройти считанные часы.

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Однако перспектива решения энергетической угрозы есть. Прекращение воздушных ударов России по энергообъектам Украины и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам по завершению войны, заявил президент Зеленский во время встречи с журналистами в Киеве 21 октября. Если бы Москва и Киев договорились прекратить удары по энергетическим объектам, это стало бы значительным шагом к деэскалации конфликта, подчеркнул президент.

Готовы ли к зиме мобильные операторы и сколько времени будет связь

В пресс-службе lifecell 24 Каналу сообщили, что сейчас идет масштабная работа по обеспечению автономности сети, начиная с 2022 года.

У оператора есть более 10 тысяч площадок по всей стране, 65% из которых уже оснащены альтернативными источниками питания – аккумуляторными батареями и генераторами.

Часть площадок удастся обеспечить по требованиям властей более чем на 10 часов.

Новые литиевые батареи могут поддерживать работу базовых станций в течение 4 – 6 часов при отсутствии стационарного питания и умеренной нагрузки на сеть. Это означает, что большинство наших абонентов по Украине остаются на связи во время обесточивания. К примеру, во время последних длительных обесточиваний в Сумах, связь lifecell работала в области до 6 часов благодаря автономным источникам питания. А на ключевых узлах – даже более 10 часов,

– отметили в lifecell.

Еще несколько десятков тысяч батарей и сотни генераторов уже в пути по заказу, и оператор ожидает их в ближайшее время. Этого количества, по подсчетам lifecell, должно быть достаточно для обеспечения работы сети в течение 10 часов без стационарного питания.

Но есть факторы, на которые компания не влияет – они мешают выполнению условий от НЦУ в указанные сроки. Чтобы преодолеть их, lifecell сотрудничает с государством – совместно с министерством цифровой трансформации, сообщили 24 Каналу.

Наибольшими сложностями для выполнения требований НЦУ в lifecell назвали следующие:

нужно иметь возможность поставки электроэнергии в течение времени, который необходим для полной зарядки оборудования резервного питания. Это требует предоставления разрешений со стороны поставщиков электроэнергии (облэнерго) на увеличение мощности электрического тока, питающего базовые станции;

недостаток персонала, достаточного для обслуживания резервного оборудования;

запрет на установку и обслуживание генераторов на крышах зданий, где расположено большинство базовых станций в городах;

отсутствие на рынке Украины востребованного количества аккумуляторных батарей (десятки тысяч) и стационарных генераторов, необходимость закупать их за рубежом, усложненная логистика и длительное время поставок зарубежными поставщиками;

даже мировой рынок не успевает обеспечить потребности Украины в аккумуляторах.

В "Киевстаре" 24 Каналу прокомментировали, что оператор готовится к зимнему сезону и возможным блэкаутам и инвестировал в энергонезависимость сети с 2022 года более 1,9 миллиарда гривен.

По состоянию на октябрь 2024 года на базовых станциях установлено 124 тысяч новых литиевых аккумуляторов (АКБ), которые обеспечивают до 4 часов автономной работы. Дополнительно 2390 генераторов поддерживают работу ключевых объектов сети. Более 68% сети имеет четырехчасовое резервное питание, а 32% - от 2 до 4 часов. Для поддержки услуги "Домашний Интернет" установлено около 50 тыс. источников бесперебойного питания (ИБП) в 24 тысячах многоквартирных домах,

– отметили в операторе.

Сейчас "Киевстар" планирует закупить 113 000 новых аккумуляторов для базовых станций и 1427 промышленных генераторов. Оператор имеет целью обеспечить 25% сети возможностью работы от генераторов и достичь шестичасового резервирования для всех ключевых объектов.

"Особое внимание уделено критически важным объектам, определенным СНБО, которые обеспечены генерирующими мощностями для поддержания связи в течение минимум трех суток в случаях полномасштабных блэкаутов. Также компания планирует провести повторное резервирование фиксированной связи мощными батареями", – добавляют в "Киевстар".

Подключить к автономной генерации все без исключения объекты телеком-сети – технически невозможно, несмотря на все усилия команды, говорят в "Киевстар". Поэтому в ситуациях, когда отключения электроэнергии являются масштабными и долговременными, компания вынуждена будет устанавливать приоритеты в обеспечении питания базовых станций.

Оператор также призывает пользователей к взвешенному использованию услуг во время возможных блэкаутов – не загружать "тяжелый" контент через мобильный интернет, пользоваться звонками, SMS и текстовым сообщением в мессенджерах, а также услугой "национальный роуминг".

К сожалению, оператор Vodafone так и не ответил на запрос 24 Канала о подготовке сети к возможным обесточиваниям.

Однако, в комментарии в комментарии Общественному еще в сентябре в Vodafone сообщили, что все базовые станции оборудованы новыми литиево-ферромно-фосфатными аккумуляторными батареями, которые имеют длительный срок службы и быстрее заряжаются – чуть больше часа.



Большинство базовых станций оператора смогут работать без света 4 – 6 часов. Также Vodafone рассматривает возможность установки дизельгенераторов на критических коммуникационных объектах, оператор будет пытаться зарезервировать питание на важнейших точках.

Вырастут ли цены на услуги и улучшится ли связь во время блэкаутов

Решение устойчивости мобильной связи – это финансовый вопрос, ведь операторам надо покупать батареи. Ранее базовые станции были оснащены батареями на случай краткосрочных обесточиваний, однако они быстро вышли из строя в результате частых и длительных отключений, рассказала 24 Каналу председатель Совета Телекоммуникационной палаты Украины Татьяна Попова.

Поэтому операторы начали заменять их на новые литиевые батареи, которые быстрее заряжаются и выдерживают в разы больше циклов заряда/разряда.

Но их нужно постоянно закупать, доставлять, устанавливать, обслуживать. И проблема даже не столько в средствах на все это, а в огромных по объемам партиях, в которых есть потребность,

– отметила Татьяна Попова.

По тарифной политике – она формируется, по словам Поповой, инфляцией, ростом налогов и коммунальных платежей, восстановлением или модернизацией сетей, а также приобретением и установкой десятков тысяч источников резервного питания.

Для операторов найти баланс между обеспечением связи в условиях войны и возможностью предоставлять услуги по доступной цене – непростая задача. Но будут ли расти тарифы, когда и на сколько – каждый бизнес решает самостоятельно,

– объясняет Попова.

По мнению эксперта, благодаря наличию здоровой конкуренции на рынке мобильных услуг, каждый оператор, понимая также экономическую ситуацию в стране, примет максимально выверенное решение.