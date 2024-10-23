Бронирование операторов мобильной связи
Председатель Совета Телекоммуникационной палаты Украины Татьяна Попова в комментарии для 24 Канала рассказала, что операторы имеют возможность бронировать работников аварийно-восстановительных бригад. Однако необходимо обращать внимание и на бронирование подрядных организаций
Читайте также "Бизнес будет вынужден уходить в тень", – банкиры о будущей тенизации в Украине
Потому что для обеспечения работы десятков тысяч энергогенерирующего оборудования операторы привлекают подрядные компании. При их отсутствии будет ощущаться дефицит рабочих рук.
Также она считает, что работу операторов тормозят:
- невозможность установки и обслуживания генераторов на крышах зданий, где расположено большинство базовых станций;
- отсутствие на рынке Украины необходимого количества аккумуляторных батарей и стационарных генераторов;
- нехватка квалифицированного персонала, достаточного для обслуживания резервного оборудования;
- обеспечение возможности быстрого восстановления заряда оборудования резервного питания.