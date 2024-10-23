Что ждет бизнес после повышения налогов

По словам директора департамента организации продаж корпоративным клиентам ТАСкомбанка Олега Федоренко, все постепенно будет перетекать в кэш. В то же время "серые" темы 90-х начнут снова вылезать на поверхность.

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Напоминаем! С октября в Украине начали действовать новые правила налогообложения. Поэтому военный сбор с 1,5% вырос до 5%, а налог на прибыль банков – до 50%. Кроме того, предусмотрены авансовые платежи для АЗС и повышение налоговых ставок для небанковских финансовых учреждений с 2025 года.

Компании будут закладывать эти налоги в стоимость товаров. Вторая переменная – это ухудшение и так плохого инвестиционного климата. Налоги не способствуют тому, чтобы инвесторы заводили в страну средства,

– говорит Олег Федоренко.

По словам исполнительного директора направления управления сетью Кредобанка Оксаны Стецькив, сильно ударит повышение налогов по малому бизнесу.

Наш бизнес умеет быстро адаптироваться к изменениям. Военный сбор повлияет на потребителей и будет иметь влияние на инфляционные процессы. Наибольшие изменения будут касаться ФЛП I, II и IV группы, которые являются, собственно, малым бизнесом. Эти изменения ударят весомо по самой слабой части бизнеса,

– отмечает госпожа Оксана.

Кроме того, текущее увеличение налогов повлияет и на кредитование, уверяет начальник управления корпоративных продаж ОТП Банка Валерий Терно.

Предприниматель может уйти в тень еще больше, не показывать доходность, минимизировать объем налоговой нагрузки. Вторая сторона этой медали заключается в том, что банк, который с ним работает, не сможет дать достаточный объем оборотных средств, потому что по официальным показателям он не будет видеть возможность обслуживания этого долга,

– объясняет банкир Валерия Терно.

Поэтому это приведет к формированию дополнительных резервов со стороны банков и неинтересности такого финансирования. Но несмотря на все Терно добавляет, что бизнес сможет адаптироваться и продолжать работать.