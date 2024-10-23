Бронювання операторів мобільного зв'язку

Голова Ради Телекомунікаційної палати України Тетяна Попова у коментарі для 24 Каналу розповіла, що оператори мають змогу бронювати працівників аварійно-відновлювальних бригад. Проте необхідно звертати увагу й на бронювання підрядних організацій

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Тетяна Попова

Голова Ради Телекомунікаційної палати України

Тому що для забезпечення роботи десятків тисяч енергогенеруючого обладнання оператори залучають підрядні компанії. За їх відсутності буде відчуватись дефіцит робочих рук.

Також вона вважає, що роботу операторів гальмують:

  • неможливість встановлення й обслуговування генераторів на дахах будівель, де розташовано більшість базових станцій;
  • відсутність на ринку України необхідної кількості акумуляторних батарей та стаціонарних генераторів;
  • нестача кваліфікованого персоналу, достатнього для обслуговування резервного обладнання;
  • забезпечення можливості швидкого відновлення заряду обладнання резервного живлення.