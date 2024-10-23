Бронювання операторів мобільного зв'язку
Голова Ради Телекомунікаційної палати України Тетяна Попова у коментарі для 24 Каналу розповіла, що оператори мають змогу бронювати працівників аварійно-відновлювальних бригад. Проте необхідно звертати увагу й на бронювання підрядних організацій
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Тому що для забезпечення роботи десятків тисяч енергогенеруючого обладнання оператори залучають підрядні компанії. За їх відсутності буде відчуватись дефіцит робочих рук.
Також вона вважає, що роботу операторів гальмують:
- неможливість встановлення й обслуговування генераторів на дахах будівель, де розташовано більшість базових станцій;
- відсутність на ринку України необхідної кількості акумуляторних батарей та стаціонарних генераторів;
- нестача кваліфікованого персоналу, достатнього для обслуговування резервного обладнання;
- забезпечення можливості швидкого відновлення заряду обладнання резервного живлення.