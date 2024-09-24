Президент Украины сказал на заседании Совбеза ООН относительно войны России против Украины, что сейчас мы входим в третью зиму в этой войне. Украинский лидер ранее говорил, что именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне.

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Что сказал Зеленский об угрозе атак России по АЭС

Сейчас, когда мы приближаемся к третьей зиме в этой войне, Россия снова пытается разрушить нашу энергетику. И на этот раз они более циничны – они готовятся атаковать три наших АЭС. У нас есть эта информация и доказательства. Этот цинизм продолжится, если позволить это России,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что предлагая формулу мира в 2022 году, предлагал придерживаться устава ООН – сделать эффективным все то, ради чего была создана эта организация.

Зеленский объяснил, что каждый пункт формулы мира основывается на принципах, целях и нормах устава ООН – на правах, которые он гарантирует странам, и на резолюциях Генеральной Ассамблеи, которые уже поддержаны большинством стран.

Владимир Зеленский добавил, что устав ООН должен объединять всех.

"Путь к справедливому миру один – четкие шаги, которые все одинаково понимают, и это отражено в формуле мира. Это выполнение устава ООН. И мы все знаем, что надо сделать, если мы честно оцениваем ситуацию и действительно хотим остановить войну России. А самое главное – действовать. Вместе, конечно. Конечно, в единстве. Без создания новых и ненужных разделений мира на блоки или региональные группы. Единство всегда работает в пользу мира", – заверил Зеленский.

Он добавил, что нам нужно подготовить второй Саммит мира, чтобы положить конец войне. Президент Украины пригласил всех, кто действительно уважает устав ООН, присоединиться к этому процессу. В частности, Киев пригласил Китай, Бразилию и уже пригласил Индию.