Президент України сказав на засіданні Радбезу ООН щодо війни Росії проти України, що зараз ми входимо в третю зиму в цій війні. Український лідер раніше говорив, що саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні.

Дивіться також Зеленський виступив на засіданні Радбезу ООН: головні заяви

Що сказав Зеленський про загрозу атак Росії по АЕС

Зараз, коли ми наближаємось до третьої зиму в цій війні, Росія знову намагається зруйнувати нашу енергетику. І цього разу вони більш цинічні – вони готуються атакувати три наших АЕС. У нас є ця інформація і докази. Цей цинізм продовжиться, якщо дозволити це Росії,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що пропонуючи формулу миру у 2022 році, пропонував дотримуватися статуту ООН – зробити ефективним усе те, заради чого була створена ця організація.

Зеленський пояснив, що кожен пункт формули миру ґрунтується на принципах, цілях та нормах статуту ООН – на правах, які він гарантує країнам, і на резолюціях Генеральної Асамблеї, які вже підтримані більшістю країн.

Володимир Зеленський додав, що статут ООН має об'єднувати всіх.

"Шлях до справедливого миру один – чіткі кроки, які всі однаково розуміють, і це відображено у формулі миру. Це виконання статуту ООН. І ми всі знаємо, що треба зробити, якщо ми чесно оцінюємо ситуацію та справді хочемо зупинити війну Росії. А найголовніше – діяти. Разом, звісно. Звісно, у єдності. Без створення нових і непотрібних поділів світу на блоки чи регіональні групи. Єдність завжди працює на користь миру", – запевнив Зеленський.

Він додав, що нам потрібно підготувати другий Саміт миру, щоб покласти край війні. Президент України запросив всіх, хто справді поважає статут ООН, приєднатись до цього процесу. Зокрема, Київ запросив Китай, Бразилію та вже запросив Індію.