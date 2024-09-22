До Нью-Йорка президент приїхав увечері 22 вересня. Та відео записане шляхом до Пенсильванії – про це повідомив сам Зеленський у своєму зверненні, викладеному в телеграм-каналі.

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Зеленський про свій візит до США

Розпочинаємо візит у Сполучені Штати. Зараз летимо в Пенсильванію. Особливий візит. Потім Нью-Йорк, Вашингтон. Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом із партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, – для дійсно справедливого миру,

– сказав гарант.

За його словами, Україна представить у Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю Джо Байден.

"Звичайно, представлю план перемоги всім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, є лідерами світу й можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із планом перемоги. Представимо також його в Конгресі – обом партіям, – і обом кандидатам у президенти Сполучених Штатів", – пообіцяв президент.

Америка має всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом із нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир. Саме так, як передбачено Формулою миру. Саме так, як передбачено Статутом ООН. Ми все для цього робимо.

Зброя для захисту нашої незалежності та наших людей. Дипломатія для консолідації партнерів і примусу Росії до миру. І справедливість для того, щоб Росія відповідала за цю війну та відчувала її наслідки.

І вдячність – наша вдячність усім, хто допомагає. Дякую кожному народу, усім лідерам, які відчули, що в цій війні Росії проти України вирішується значно більше, ніж доля тільки нашого, українського, народу. Дякую Сполученим Штатам – лідеру підтримки – і кожній нації, яка проявила свою самостійність і власне лідерство, щоб допомогти нам захищати людей і не дозволити Росії розширити цю війну. Коли Україна захистить себе, кожна інша демократична нація від цього виграє.

Саме зараз визначається, що буде спадщиною нинішнього покоління державних лідерів. Тих, хто у найвищих кабінетах. Найближчими днями будуть зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, G7, Європи, з керівниками міжнародних організацій – із багатьма, хто допомагає консолідувати світ. Дуже вагомі зустрічі з представниками Сполучених Штатів. Справжній мир і справжня перемога України та міжнародного права – ось що нам потрібно.