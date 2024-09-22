Володимир Зеленський вказав, щоб діалог відбувся, потрібно підготувати план без росіян. Адже, за словами президента, на жаль, у Москві, здається, думають, що вони мають якусь червону картку, як у футболі, і що вони можуть затримати та заблокувати весь процес. Але, як наголосив глава держави, наш план – його готують.

За його словами, тому його план перемоги – це план, який швидко посилить Україну. І сильна Україна змусить главу Кремля сісти до столу переговорів, вважає Зеленський.

Я в цьому переконаний. Просто раніше я тільки говорив це, а тепер виклав усе на папері, з конкретними аргументами та конкретними кроками щодо зміцнення України в жовтні, листопаді та грудні та для дипломатичного закінчення війни, – пояснив президент.

Цей план має дати Путіну зрозуміти, що якщо він не готовий закінчити цю війну чесним та справедливим способом, "то зміцнена Україна не дозволить йому цього зробити".