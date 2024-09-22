Не оминув увагою Зеленський і позицію кандидата в президенти США Дональда Трампа та його праву руку – Джей Ді Венса. Що говорив український президент у новому інтерв'ю, передає 24 Канал.
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Що говорив Зеленський в інтерв'ю
Зустріч з Байденом та план перемоги
Розповідаючи про зустріч з Байденом та презентацію плану перемоги України, Володимир Зеленський сказав: "Якщо він не хоче підтримувати це, я не можу його змусити. Я можу лише продовжувати пояснювати".
Президент каже, що його план містить низку елементів, пов'язаних із довгостроковою безпекою та геополітичним становищем України, що, ймовірно, включає вступ до НАТО за прискореним графіком та надання західної військової допомоги з меншими обмеженнями.
Як змінилася риторика України щодо переговорів
Журналіст Джошуа Яффа запитав Зеленського, що змінилося у його баченні перемоги, вказавши на те, що в останні місяці Київ виявляє велику готовність до переговорів та мирних самітів.
Коли мене запитують: "Як ви визначаєте перемогу", моя відповідь абсолютно щира. У моєму мисленні не відбулося жодних змін. Тому що перемога – це справедливість. Справедлива перемога – це та, результат якої задовольняє всіх – тих, хто поважає міжнародне право тих, хто живе в Україні, тих, хто втратив своїх близьких та родичів,
– каже він.
План посилення України
Володимир Зеленський вказав, щоб діалог відбувся, потрібно підготувати план без росіян. Адже, за словами президента, на жаль, у Москві, здається, думають, що вони мають якусь червону картку, як у футболі, і що вони можуть затримати та заблокувати весь процес. Але, як наголосив глава держави, наш план – його готують.
За його словами, тому його план перемоги – це план, який швидко посилить Україну. І сильна Україна змусить главу Кремля сісти до столу переговорів, вважає Зеленський.
Я в цьому переконаний. Просто раніше я тільки говорив це, а тепер виклав усе на папері, з конкретними аргументами та конкретними кроками щодо зміцнення України в жовтні, листопаді та грудні та для дипломатичного закінчення війни, – пояснив президент.
Цей план має дати Путіну зрозуміти, що якщо він не готовий закінчити цю війну чесним та справедливим способом, "то зміцнена Україна не дозволить йому цього зробити".
Чи має Україна план "Б"
Володимир Зеленський сказав, що Україна роками живе за планом "Б". Президент розповів, що план "А" був запропонований до повномасштабної війни. Він включав превентивні санкції та посилення України різною зброєю.
Зараз же Зеленський хоче представити новий план "А".
Ви мали рацію, цей план розроблений, перш за все, з урахуванням підтримки Байдена. Якщо він не хоче це підтримувати, я не можу його змусити. Якщо він відмовиться, тоді ми повинні продовжувати жити за планом "Б". І це прикро,
– вказав президент.
Позиція Трампа щодо війни в Україні
Володимир Зеленський переконаний, що кандидат у президенти США Дональд Трамп не знає, як закінчити війну в Україні.
Мені здається, що Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він думає, що знає як. З цією війною, часто, чим глибше ви в неї дивитеся, тим менше ви розумієте. Я бачив багато лідерів, які були переконані, що знають, як покласти край цьому завтра, і в міру того, як вони заглиблювалися в це, вони розуміли, що це не так просто,
– вважає президент України.
Зеленський про Джей Ді Венса
Володимир Зеленський розповів, що не вважає концепцію Венса справжнім планом. Висловлювання кандидата у віцепрезиденти він назвав "небезпечним сигналом".
Нехай пан Венс почитає історію Другої світової війни, коли країна була змушена віддати частину своєї території одній особі. Що зробив той чоловік? Чи його заспокоїли, чи він завдав нищівного удару європейському континенту – багатьом націям загалом і єврейській нації зокрема? Нехай трохи почитає,
– заявив Зеленський.
Коли у США погоджуються, що Україна для завершення війни має віддати свої законні території, це означає, що вони легалізовують таку поведінку у світі. Це, за словами Зеленського, веде до початку глобальних війн.
Володимир Зеленський сказав, що не чув ідеї щодо закінчення війни за рахунок українських земель від самого Трампа.
Я маю сказати, що з Трампом такого не було. Ми з ним говорили по телефону, і його послання було максимально позитивним, на мій погляд. "Я розумію", "Я надам підтримку" і так далі,
– сказав він.
Як поразка України вплинула б на США
Володимир Зеленський зазначив, що якби Україна не встояла, у Європу, Америку, Канаду линули б близько сорока мільйонів мігрантів. Окрім цього, США втратили б найбільшу країну в Європі, що завдасть великого удару по впливу на континенті.
Президент визнає, що війна приносить труднощі США, але стійкість України дозволила Америці вирішити багато інших викликів.
Скажімо, наступною Росія напала на Польщу – що тоді? В Україні Росія знайшла фейкове правове підґрунтя для своїх дій, мовляв, захищає російськомовних людей, але це могла бути Польща, а могли бути країни Балтії, які всі є членами НАТО. Це було б катастрофою, ударом по шлунку для Сполучених Штатів, тому що тоді ви, безперечно, задіяні в повному масштабі,
– каже Зеленський.
Український гарант зазначає, що казати, що США давно на цій війні – неправильно. Навпаки, він вважає, що Україна захистила Америку від тотальної війни.
Для чого Україна почала Курську операцію
Володимир Зеленський навів аргументи, чому Україна вирішила наступати у Курській області.
"Уявіть собі: ви боретеся у важкій війні, ви не отримуєте допомоги, ви напружуєтеся, щоб підтримувати бойовий дух. А росіяни перехопили ініціативу на Сході, захопили частину Харківської області і ось-ось підуть на Суми. Треба щось робити – щось інше, аніж нескінченно просити партнерів про допомогу. І що ви робите? Сказати своєму народу: "Дорогі українці, через два тижні Східна Україна перестане існувати"? Звичайно, можна так і зробити, розвести руками, але можна спробувати зробити сміливий крок", – вказав Зеленський.
Вплив Курської операції
Володимир Зеленський заявив, що бойові дії в Курській області сповільнили наступ росіян на Донбасі та змусила їх перекинути частину сил до Курська – близько сорока тисяч солдатів. А бійців на Сході стали рідше обстрілювати.
За словами Зеленського, ще рано судити, чи увійде цей крок в історію як успішний чи провальний.
Я не зациклений на історичних успіхах. Я зосереджений на тому, що відбувається тут і зараз,
– сказав гарант.
Курська операція показала жорстоку правду росіянам. Не всі готові її визнати, та світ побачив: Путіну плювати на його громадян.
Як змінився Зеленський після 24 лютого 2022 року
Володимир Зеленський у відповідь на питання про зміни свого психологічного стану з початком великої війни зауважив, що все ще тримається.
Він сказав, що став менш емоційним, адже на це просто немає часу. Водночас Зеленський додав, що у нього також немає часу на аргументовані розмови та суперечки.
У мене є можливість думати вголос таким чином лише під час інтерв'ю. Я цього не роблю зі своїми підлеглими і колегами по уряду. Якби я сів і обмірковував кожне рішення протягом години, я міг би приймати лише два-три рішення на день. Але я маю зробити двадцять-тридцять,
– каже український гарант.