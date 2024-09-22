Владимир Зеленский указал, чтобы диалог состоялся, нужно подготовить план без россиян. Ведь, по словам президента, к сожалению, в Москве, кажется, думают, что они имеют какую-то красную карточку, как в футболе, и что они могут задержать и заблокировать весь процесс. Но, как подчеркнул глава государства, наш план – его готовят.

По его словам, поэтому его план победы – это план, который быстро усилит Украину. И сильная Украина заставит главу Кремля сесть к столу переговоров, считает Зеленский.

Я в этом убежден. Просто раньше я только говорил это, а теперь изложил все на бумаге, с конкретными аргументами и конкретными шагами по укреплению Украины в октябре, ноябре и декабре и для дипломатического окончания войны, – объяснил президент.

Этот план должен дать Путину понять, что если он не готов закончить эту войну честным и справедливым способом, "то укрепленная Украина не позволит ему этого сделать".