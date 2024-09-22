Не обошел вниманием Зеленский и позицию кандидата в президенты США Дональда Трампа и его правую руку – Джей Ди Вэнса. Что говорил украинский президент в новом интервью, передает 24 Канал.
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Что говорил Зеленский в интервью
Встреча с Байденом и план победы
Рассказывая о встрече с Байденом и презентации плана победы Украины, Владимир Зеленский сказал: "Если он не хочет поддерживать это, я не могу его заставить. Я могу только продолжать объяснять".
Президент говорит, что его план содержит ряд элементов, связанных с долгосрочной безопасностью и геополитическим положением Украины, что, вероятно, включает вступление в НАТО по ускоренному графику и предоставление западной военной помощи с меньшими ограничениями.
Как изменилась риторика Украины относительно переговоров
Журналист Джошуа Яффа спросил Зеленского, что изменилось в его видении победы, указав на то, что в последние месяцы Киев проявляет большую готовность к переговорам и мирных саммитов.
Когда меня спрашивают: "Как вы определяете победу", мой ответ абсолютно искренний. В моем мышлении не произошло никаких изменений. Потому что победа – это справедливость. Справедливая победа – это та, результат которой удовлетворяет всех – тех, кто уважает международное право тех, кто живет в Украине, тех, кто потерял своих близких и родственников,
– говорит он.
План усиления Украины
Владимир Зеленский указал, чтобы диалог состоялся, нужно подготовить план без россиян. Ведь, по словам президента, к сожалению, в Москве, кажется, думают, что они имеют какую-то красную карточку, как в футболе, и что они могут задержать и заблокировать весь процесс. Но, как подчеркнул глава государства, наш план – его готовят.
По его словам, поэтому его план победы – это план, который быстро усилит Украину. И сильная Украина заставит главу Кремля сесть к столу переговоров, считает Зеленский.
Я в этом убежден. Просто раньше я только говорил это, а теперь изложил все на бумаге, с конкретными аргументами и конкретными шагами по укреплению Украины в октябре, ноябре и декабре и для дипломатического окончания войны, – объяснил президент.
Этот план должен дать Путину понять, что если он не готов закончить эту войну честным и справедливым способом, "то укрепленная Украина не позволит ему этого сделать".
Имеет ли Украина план "Б"
Владимир Зеленский сказал, что Украина годами живет по плану "Б". Президент рассказал, что план "А" был предложен до полномасштабной войны. Он включал превентивные санкции и усиление Украины различным оружием.
Сейчас же Зеленский хочет представить новый план "А".
Вы были правы, этот план разработан, прежде всего, с учетом поддержки Байдена. Если он не хочет это поддерживать, я не могу его заставить. Если он откажется, тогда мы должны продолжать жить по плану "Б". И это обидно,
– указал президент.
Позиция Трампа относительно войны в Украине
Владимир Зеленский убежден, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не знает, как закончить войну в Украине.
Мне кажется, что Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает как. С этой войной, часто, чем глубже вы в нее смотрите, тем меньше вы понимаете. Я видел много лидеров, которые были убеждены, что знают, как положить конец этому завтра, и по мере того, как они углублялись в это, они понимали, что это не так просто,
– считает президент Украины.
Зеленский о Джей Ди Вэнсе
Владимир Зеленский рассказал, что не считает концепцию Венса настоящим планом. Высказывания кандидата в вице-президенты он назвал "опасным сигналом".
Пусть господин Вэнс почитает историю Второй мировой войны, когда страна была вынуждена отдать часть своей территории одному лицу. Что сделал тот человек? Или его успокоили, или он нанес сокрушительный удар европейскому континенту – многим нациям в целом и еврейской нации в частности? Пусть немного почитает,
– заявил Зеленский.
Когда в США соглашаются, что Украина для завершения войны должна отдать свои законные территории, это означает, что они легализируют такое поведение в мире. Это, по словам Зеленского, ведет к началу глобальных войн.
Владимир Зеленский сказал, что не слышал идеи об окончании войны за счет украинских земель от самого Трампа.
Я должен сказать, что с Трампом такого не было. Мы с ним говорили по телефону, и его послание было максимально позитивным, на мой взгляд. "Я понимаю", "Я окажу поддержку" и так далее,
– сказал он.
Как поражение Украины повлияло бы на США
Владимир Зеленский отметил, что если бы Украина не устояла, в Европу, Америку, Канаду хлынули бы около сорока миллионов мигрантов. Кроме этого, США потеряли бы крупнейшую страну в Европе, что нанесет большой удар по влиянию на континенте.
Президент признает, что война приносит трудности США, но устойчивость Украины позволила Америке решить много других вызовов.
Скажем, следующей Россия напала на Польшу – что тогда? В Украине Россия нашла фейковое правовое основание для своих действий, мол, защищает русскоязычных людей, но это могла быть Польша, а могли быть страны Балтии, которые все являются членами НАТО. Это было бы катастрофой, ударом по желудку для Соединенных Штатов, потому что тогда вы, бесспорно, задействованы в полном масштабе,
– говорит Зеленский.
Украинский гарант отмечает, что говорить, что США давно на этой войне – неправильно. Наоборот, он считает, что Украина защитила Америку от тотальной войны.
Для чего Украина начала Курскую операцию
Владимир Зеленский привел аргументы, почему Украина решила наступать в Курской области.
"Представьте себе: вы боретесь в тяжелой войне, вы не получаете помощи, вы напрягаетесь, чтобы поддерживать боевой дух. А россияне перехватили инициативу на Востоке, захватили часть Харьковской области и вот-вот пойдут на Сумы. Надо что-то делать – что-то другое, чем бесконечно просить партнеров о помощи. И что вы делаете? Сказать своему народу: "Дорогие украинцы, через две недели Восточная Украина перестанет существовать"? Конечно, можно так и сделать, развести руками, но можно попробовать сделать смелый шаг", – указал Зеленский.
Влияние Курской операции
Владимир Зеленский заявил, что боевые действия в Курской области замедлили наступление россиян на Донбассе и заставила их перебросить часть сил в Курск – около сорока тысяч солдат. А бойцов на Востоке стали реже обстреливать.
По словам Зеленского, еще рано судить, войдет ли этот шаг в историю как успешный или провальный.
Я не зациклен на исторических успехах. Я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас,
– сказал гарант.
Курская операция показала жестокую правду россиянам. Не все готовы ее признать, но мир увидел: Путину плевать на его граждан.
Как изменился Зеленский после 24 февраля 2022 года
Владимир Зеленский в ответ на вопрос об изменениях своего психологического состояния с началом большой войны заметил, что все еще держится.
Он сказал, что стал менее эмоциональным, ведь на это просто нет времени. В то же время Зеленский добавил, что у него также нет времени на аргументированные разговоры и споры.
У меня есть возможность думать вслух таким образом только во время интервью. Я этого не делаю со своими подчиненными и коллегами по правительству. Если бы я сел и обдумывал каждое решение в течение часа, я мог бы принимать только два-три решения в день. Но я должен сделать двадцать-тридцать,
– говорит украинский гарант.