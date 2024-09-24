В 2022 году, в разгар войны, предлагая Формулу мира, я предлагал придерживаться Устава ООН – сделать эффективным все то, ради чего была создана эта организация. Каждый пункт Формулы мира основывается на принципах, целях и нормах Устава ООН – на правах, которые он гарантирует странам, и на резолюциях Генеральной Ассамблеи, которые уже поддержаны большинством стран.

И не существует разных версий Устава ООН для разных частей мира. Нет региональных квазиуставов. Нет отдельного Устава ООН для БРИКС или для "Большой семерки". Нет отдельного российско-иранского Устава ООН или отдельного китайско-бразильского Устава ООН. Есть только один Устав ООН, который объединяет всех – должен объединять всех. Путь к справедливому миру один – четкие шаги, которые все одинаково понимают, и это отражено в Формуле мира. Это выполнение Устава ООН.