Во время своего выступление он также заверил, что Вашингтон будет поддерживать Киев в этом вопросе, пока мира, основанного на принципах Устава ООН, не произойдет.

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Что сказал Байден об Украине

Сейчас мы находимся на историческом перекрестке. Наши решения определят будущее на десятилетия вперед. Мы решительно сдерживаем агрессию... Мы все уважаем устав ООН. Когда Россия вторглась в Украину, мы могли не реагировать, выразить протест и беспокойство. Но я и вице-президент Харрис активно начали действовать. мобилизовать помощь,

– заявил американский лидер.

По его словам, к этим усилиям присоединились союзники и партнеры по НАТО, всего более 50 стран, "но самое главное – на вызов ответил украинский народ". Поэтому война Путина потерпела провал в своей основной цели – разрушить Украину.

"Теперь мир должен определиться, будем ли мы дальше поддерживать Украину в получении своей свободы, или мы отойдем и позволим разрушение Украины. Нельзя уставать, отворачивать взгляд, нужно поддерживать Украину до того, как она получит справедливый и длительный мир", – добавил Байден.

К слову, это было последнее публичное выступление Джо Байдена в должности, а потому оно было достаточно пространным с экскурсами в историю. Полный перечень тезисов, которые на выступлении озвучил президент Соединенных Штатов – читайте по ссылке.