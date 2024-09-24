Доподлинно неизвестно, что в этом плане, поэтому до сих пор остается большая интрига. Журналистка "Голоса Америки" Ирина Соломко рассказала 24 Каналу, что сейчас западные политики ждут презентации плана победы Украины и надеются, что он поможет завершить войну.

Стоит внимания План победы Зеленского: что это дает Украине, согласится ли с ним Россия и заработает ли до зимы

Есть ли новые детали плана победы

Известно, что сначала этот план покажут президенту США Джозефу Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харриса и Дональду Трампу, а уже потом остальные партнеры получают доступ к нему.

К слову, Трамп уже анонсировал встречу с Зеленским. Впрочем, пока что ее не назначили.

Ведь именно от поддержки Соединенных Штатов, как говорит президент Украины, зависит, воплотится ли этот план в жизнь. В общем больше деталей о плане не озвучивают, кроме тех, что накануне были распространены в американских медиа.

В интервью The New Yorker Зеленский сказал, что план победы позволит быстро усилить позиции Украины в течение ближайших месяцев для того, чтобы наша страна в сильной позиции могла принудить Россию к эффективным переговорам.

По данным The Times, план победы Украины содержит четыре ключевых момента:

запрос на гарантии безопасности Запада, похожие на пакт о взаимной обороне относительно членства в НАТО;

продолжение вторжения Украины в российскую Курскую область, чтобы обеспечить территориальные "козыри" для переговоров;

запрос на "конкретное" передовое оружие;

международная финансовая помощь экономике.

Действительно ли позиция Запада категорична относительно ударов по России

В то же время The Washington Post пишет о том, что администрация Джо Байдена считает аргументы Зеленского относительно ударов по территории России бесперспективными. По мнению американских чиновников, Украине лучше сосредоточиться на уничтожении целей в Крыму, а удары по России не стоят риска эскалации.

Разные страны имеют разные позиции,

– отметила Соломко.

По ее словам, например, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Борель во время пресс-конференции сказал, что Евросоюз не может постоянно накачивать Украину генераторами и другими вещами, если Россия постоянно все это уничтожает. Поэтому сначала надо усилить военный потенциал Украины, а уже потом восстанавливать то, что было уничтожено.

Его позиция относительно ударов вглубь России абсолютно прямая – Украина должна иметь возможность бить по объектам, из которых страна-агрессор атакует. Впрочем, каждая страна Евросоюза самостоятельно принимает решение о предоставлении разрешения.